Упражнение со стулом дома
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Это не шутка: стул способен заменить тренажёрный зал и личного тренера

Домашняя тренировка со стулом помогает развить силу и сжечь до 300 килокалорий

Может показаться, что для серьёзной тренировки нужны гантели, штанги и спортивный зал. На деле достаточно стула, немного свободного пространства и правильной программы. Этот функциональный комплекс развивает силу ног, укрепляет мышцы кора и плечевого пояса, помогает сжечь калории и улучшить выносливость.

Комплекс универсален: подойдёт и для домашних тренировок, и для разминки в спортзале. Всё, что нужно — устойчивый стул и желание поработать на максимум.

Основная структура тренировки

Занятие состоит из двух кругов по четыре упражнения в каждом. Каждое выполняется в течение 30 секунд, после чего следует 10-15 секунд отдыха.

Когда закончите первый круг, повторите его три-пять раз, затем переходите ко второму и работайте в том же режиме. Продолжительность всей тренировки зависит от количества раундов — от 18 до 30 минут.

Первый круг

  • Выпрыгивания из положения сидя на стуле.

  • Скользящие прыжки вбок с касанием стула.

  • Прыжки по сторонам от стула.

  • Колено к локтю в планке с ногами на стуле.

Второй круг

  • Прыжок в приседание с касанием стула.

  • Подтягивание коленей к груди сидя на стуле.

  • "Скалолаз" с опорой на стул.

  • Спрыгивание из планки с ногами на стуле.

Следите, чтобы спина оставалась прямой, а стул — устойчивым. Лучше, если он без колёс и с нескользящими ножками.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь перед началом. Сделайте лёгкое кардио — прыжки на месте, махи руками, вращения плечами. Это подготовит суставы и мышцы.

  2. Настройте интервалы. Чтобы не отвлекаться на часы, установите на смартфон приложение для табаты — оно подаст сигнал, когда пора переходить к следующему упражнению.

  3. Контролируйте дыхание. На усилии выдыхайте, на расслаблении — вдох. Это поможет держать стабильный ритм.

  4. Используйте коврик. Он не даст стулу скользить по полу и защитит колени.

  5. Не гонитесь за скоростью. Важно качество движений — спина прямая, колени не уходят за носки, живот подтянут.

  6. Добавляйте прогрессию. Через пару недель увеличьте время работы до 40 секунд или сократите паузу отдыха.

  7. Завершите заминкой. Потяните мышцы ног, ягодиц и плеч, восстановите дыхание и пульс.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • Не требует инвентаря — нужен только стул.

  • Укрепляет всё тело, включая глубокие мышцы кора.

  • Подходит для любых уровней подготовки.

  • Сжигает много калорий благодаря динамичному темпу.

  • Развивает координацию и баланс.

Недостатки:

  • Требует внимательности — неустойчивый стул может стать причиной травмы.

  • Нагрузка высокая: новичкам стоит начинать с меньшего количества кругов.

Чтобы избежать ошибок, используйте устойчивую мебель и не пренебрегайте разминкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения слишком быстро.

  • Последствие: теряется техника, возрастает риск травмы коленей и поясницы.

  • Альтернатива: уменьшите темп, но сохраняйте напряжение в мышцах — эффект будет выше.

  • Ошибка: ставить стул на гладкий пол без фиксации.

  • Последствие: может соскользнуть во время прыжка.

  • Альтернатива: положите под ножки противоскользящий коврик.

  • Ошибка: отдыхать дольше положенного.

  • Последствие: падает пульс, снижается интенсивность.

  • Альтернатива: используйте таймер с короткими интервалами — приложение или фитнес-браслет.

А что если тренироваться на улице?

Этот комплекс легко перенести во двор или парк. Достаточно устойчивой лавочки — она заменит стул. На свежем воздухе нагрузка ощущается иначе: тело быстрее разогревается, а дыхание становится глубже. Главное — выбрать ровную площадку и не заниматься на скользкой поверхности после дождя.

FAQ

Как часто выполнять эту тренировку?
2-3 раза в неделю. Между занятиями оставляйте день отдыха, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Можно ли совмещать с другими нагрузками?
Да. Эта программа отлично подходит в качестве дополнительной к бегу, йоге, пилатесу или силовым занятиям в зале.

Что лучше — больше кругов или дольше интервал?
Если хотите повысить выносливость — добавляйте круги. Если развить силу — увеличивайте время каждого упражнения.

Подойдёт ли тренировка новичкам?
Да, но сократите количество раундов до двух и выбирайте стул пониже, чтобы не перенапрягать колени.

Мифы и правда

  • Миф 1. Стул — ненадёжный инвентарь.
  • Правда: при правильной установке и фиксации он полностью безопасен и не уступает спортивной скамье.
  • Миф 2. Такие тренировки не дают результата без утяжелителей.
  • Правда: динамическая работа с собственным весом развивает силу и рельеф не хуже лёгких гантелей.
  • Миф 3. Комплекс подходит только женщинам.
  • Правда: упражнения универсальны, они развивают мышцы кора, ягодиц и рук у любого человека.

Три интересных факта

  1. Тренировки с опорой на предметы активно применяются в функциональном фитнесе — они улучшают стабилизацию суставов и работу вестибулярного аппарата.

  2. Прыжки и планки со стулом активируют до 80 % мышц тела — это сравнимо с коротким кардиозанятием средней интенсивности.

  3. Всего за 20 минут можно потратить до 250-300 килокалорий — примерно столько же, сколько при пробежке на три километра.

Исторический контекст

Идея использовать предметы мебели в качестве спортивного инвентаря появилась ещё в 1980-х, когда фитнес стал популярным благодаря аэробике. Видеоуроки Джейн Фонды и других тренеров вдохновили тысячи людей заниматься дома без оборудования. Сегодня формат "chair workout" возвращается — в обновлённом, функциональном варианте, адаптированном под современные фитнес-приложения и интервальные схемы.

Авто и мото
FOX 2: в Миссури женщина угнала машину, потому что устала идти пешком
Авто и мото
Стоимость эксплуатации Lada Vesta в такси в Москве составила 3,98 млн рублей за три года — данные НАПИ
Спорт и фитнес
Как правильно пить алкоголь, чтобы не повлиять на результаты тренировок
Садоводство
Садовод Яков Ментлик советует прекращать полив плодовых деревьев после промерзания почвы
Технологии
МТС полностью отключит сеть 3G к 2027 году и переведёт частоты на LTE — Интерфакс
Еда
Фаршированные блины получается сытными
Еда
Перепела, запечённые в духовке с картофелем, сохраняют сочность мяса при правильной температуре
Питомцы
Ветеринар: частые прогулки помогают предотвратить воспаление мочевого пузыря у собак
