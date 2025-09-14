Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Калистеника — отжимания на брусьях
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:12

Спортзал под креслом: три упражнения, которые прокачают тело прямо в офисе

Тренер Дженнифер Риццуто назвала три упражнения со стулом для офисных работников

Работа за компьютером редко оставляет место для движения. Но даже если весь день проходит в кресле, можно укрепить мышцы прямо на рабочем месте — без спортзала и специального инвентаря.

Персональный тренер Дженнифер Риццуто рекомендует три простых упражнения, которые легко встроить в график: они занимают всего несколько минут, но задействуют верхнюю и нижнюю часть тела, а также мышцы кора.

"Эти упражнения можно делать прямо в кресле — они помогут укрепить тело и снять напряжение в течение дня", — отметила тренер Дженнифер Риццуто.

Главное — использовать устойчивый стул: если он на колёсиках, лучше придвинуть его к стене или взять обычный с ножками.

Как выполнять тренировку

Минимальный комплекс состоит из трёх движений:

  • Chair squat (приседания с опорой на стул) — 10 раз

  • Chair triceps dip (отжимания на трицепс от стула) — 10 раз

  • Chair incline plank (планка с опорой на стул) — 30 секунд

Для начала достаточно одного круга 2-3 раза в день, а постепенно можно дойти до выполнения каждые пару часов.

Упражнение 1. Chair squat

Встаньте перед стулом, ноги — на ширине таза. Корпус прямой, пресс в напряжении. На вдохе плавно отведите таз назад и согните колени, коснувшись ягодицами сиденья. На выдохе вернитесь в исходное положение.

  • Повторения: 10

  • Совет: новичкам лучше полностью присаживаться, а затем вставать. Более опытные могут лишь слегка касаться сиденья.

  • Усложнение: попробуйте вариант на одной ноге.

Упражнение 2. Chair triceps dip

Сядьте на край стула, руки поставьте рядом с бёдрами. Перенесите вес на ладони и сдвиньтесь вперёд, чтобы таз оказался вне сиденья. Медленно сгибайте руки, опускаясь вниз, затем мощно выпрямляйте локти.

  • Повторения: 10

  • Совет: держите локти направленными назад, а плечи — опущенными.

  • Облегчение: согнутые колени, стопы ближе к корпусу.

  • Усложнение: выпрямите ноги полностью.

Упражнение 3. Chair incline plank

Обопритесь предплечьями на сиденье. Отойдите ногами назад, выпрямите корпус в линию от головы до пят. Задержитесь в этом положении, сохраняя пресс напряжённым и дыхание ровным.

  • Время: 30 секунд

  • Совет: следите, чтобы бёдра не поднимались и не проваливались вниз.

  • Облегчение: выполните планку с опорой на стол — чем выше поверхность, тем проще удерживать позу.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступно в офисе или дома Не заменяет полноценной тренировки
Задействует всё тело Ограничено прогрессирование нагрузки
Требует всего лишь стул Нужна техника, чтобы избежать ошибок
Подходит для коротких перерывов Может отвлекать в рабочей обстановке

Сравнение

Формат Особенности Для кого
Упражнения со стулом Укрепляют руки, ноги, пресс, удобны в офисе Люди с сидячей работой
Мини-комплекс без оборудования Только собственный вес, можно делать в любом месте Новички, путешественники
Полноценная тренировка в зале Большая нагрузка, разнообразие упражнений Опытные спортсмены

Советы шаг за шагом

  1. Используйте устойчивый стул без колёс или фиксируйте его у стены.

  2. Начинайте с одного круга и отслеживайте технику.

  3. Делайте короткие перерывы каждые 1,5-2 часа и выполняйте комплекс.

  4. Добавляйте усложнения постепенно: одна нога, длиннее удержание планки, прямые ноги в отжиманиях.

  5. Завершайте растяжкой рук и спины.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения на рабочем месте бесполезны.
    Правда: даже короткие нагрузки активируют кровообращение и укрепляют мышцы.

  • Миф: нужен спортивный зал для заметного эффекта.
    Правда: стул и собственный вес — достаточно для поддержания тонуса.

  • Миф: планка подходит только спортсменам.
    Правда: при правильной технике она полезна всем.

FAQ

Можно ли выполнять упражнения в офисной одежде?
Да, движения простые и не вызывают сильного потоотделения.

Сколько времени займёт весь комплекс?
Около 5 минут, включая небольшой отдых между упражнениями.

Что лучше: стул или стол для планки?
Новичкам удобнее стол, продвинутым — стул для большей нагрузки.

Исторический контекст

Идея "офисного фитнеса" появилась ещё в 80-х годах, когда компании в США начали внедрять программы для сотрудников, чтобы снизить последствия сидячей работы. Со временем простые упражнения со стулом стали частью корпоративных практик в Европе и Азии. Сегодня их рекомендуют как средство профилактики болей в спине и ожирения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять приседания слишком быстро.
    Последствие: нагрузка на колени.
    Альтернатива: медленный, контролируемый темп.

  • Ошибка: сутулиться в планке.
    Последствие: боль в пояснице.
    Альтернатива: держать позвоночник в нейтральном положении.

  • Ошибка: опускать плечи к ушам в трицепс-дипах.
    Последствие: зажим шеи.
    Альтернатива: опускать лопатки вниз и назад.

А что если…

Вы будете делать комплекс не только на работе, но и дома? Это поможет быстро восстановить тонус после долгого просмотра сериалов или работы за ноутбуком.

Интересные факты

  1. Даже 2 минуты активности каждый час снижают риск болезней сердца.

  2. Трицепс-дипы со стулом входят в армейские фитнес-тесты США.

  3. Планка у стула легче классической, но при регулярном выполнении так же укрепляет пресс.

