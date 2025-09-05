Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Кардио на кухонном стуле: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Низкоударные кардио-упражнения на кухонном стуле рекомендуют физиотерапевты

Кардио-тренировки необязательно ограничиваются беговой дорожкой или велотренажёром. Само слово "кардио" связано с сердечно-сосудистой системой, а значит, речь идёт о любых движениях, которые ускоряют сердцебиение и активизируют кровообращение. Вторая часть программы низкоударных упражнений посвящена тренировкам с обычным кухонным стулом — они помогут прокачать выносливость без лишней нагрузки на суставы.

Подготовка к занятию

Для упражнений подойдёт любой устойчивый стул, который не будет ограничивать движения. Перед началом важно немного размяться и разогреть мышцы лёгкой растяжкой. И, конечно, стоит помнить о мерах предосторожности: при головокружении, боли или одышке тренировку нужно прекратить. Начинающим лучше заранее проконсультироваться с врачом.

Как работает комплекс

Эти движения рассчитаны на то, чтобы разогнать сердце так же, как при пробежке, но без прыжков и ударной нагрузки. Такой формат особенно полезен людям с ограничениями по здоровью или тем, кто только начинает свой фитнес-путь. Все упражнения выполняются сериями по 30-60 секунд, повторяя трижды.

Упражнения со стулом

Сидячие "джампинг-джек"

Сядьте, сведите колени, руки опустите вдоль тела. Одним движением разведите ноги в стороны и поднимите руки над головой, хлопнув в ладоши. Вернитесь в исходное положение и повторяйте.

"Бег" на стуле

Сидя прямо, согните руки в локтях, напрягите пресс и поочерёдно поднимайте колени, имитируя бег. Постепенно увеличивайте темп, чтобы почувствовать реальную кардионагрузку. Дополнительный бонус — укрепление мышц живота и ног.

Сидячие "скейтеры"

Сместитесь ближе к краю сиденья. Выставите правую ногу в сторону носком вперёд и одновременно потянитесь левой рукой к внутренней стороне стопы. Вернитесь в исходное положение и повторите зеркально.

Подъёмы ног

Сидя на краю стула, держите колени под углом 90 градусов. Для устойчивости можно скрестить руки на груди или держаться за сиденье. Поднимайте поочерёдно прямые ноги, словно наносите удар мячом.

"Велосипед"

Сядьте прямо, ладони разместите за головой, но пальцы не сцепляйте. Поднимите правое колено и одновременно коснитесь его левым локтем, скручивая корпус. Затем повторите движение в другую сторону.

Кардио на стуле — удобный способ поддерживать активность, не перегружая суставы. Комплекс задействует пресс, укрепляет корпус и подходит для любых условий: дома, в офисе или даже в отпуске. Главное — регулярность и правильный темп.

