Как выбрать чайник, который прослужит долго: важные советы

Какой материал выбрать

Стеклянные чайники идеально подходят для заваривания чая, потому что прозрачные стенки позволяют легко увидеть, как чайные листья завариваются в горячей воде.

Недостатком стеклянных чайников является их хрупкость. Разновидностью стеклянного чайника является френч-пресс.

Какой чайник лучше всего подходит для заваривания чая

Специальное стекло поддерживает температуру воды в течение длительного времени. При взаимодействии стекла с водой не выделяются токсичные вещества, поэтому такой способ заваривания чая считается самым безопасным.

Какой чайник дольше сохраняет тепло

Керамические чайники также хороши для чая. Керамика быстро нагревается и долго сохраняет тепло.

Какого размера чайник выбрать

Если вы любите доводить чай до нужной крепости, разбавляя его горячей водой прямо в чашке, вам понадобится заварочный чайник емкостью 500-700 мл.

Если вы наливаете готовый чай из заварочного чайника прямо в чашки, присмотритесь к чайникам с большей емкостью.

Фото: flickr.com/HO JJ (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)