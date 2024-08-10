Как выбрать чайник, который прослужит долго: важные советы

Какой материал выбрать
Стеклянные чайники идеально подходят для заваривания чая, потому что прозрачные стенки позволяют легко увидеть, как чайные листья завариваются в горячей воде.
Недостатком стеклянных чайников является их хрупкость. Разновидностью стеклянного чайника является френч-пресс.
Какой чайник лучше всего подходит для заваривания чая
Специальное стекло поддерживает температуру воды в течение длительного времени. При взаимодействии стекла с водой не выделяются токсичные вещества, поэтому такой способ заваривания чая считается самым безопасным.
Какой чайник дольше сохраняет тепло
Керамические чайники также хороши для чая. Керамика быстро нагревается и долго сохраняет тепло.
Какого размера чайник выбрать
Если вы любите доводить чай до нужной крепости, разбавляя его горячей водой прямо в чашке, вам понадобится заварочный чайник емкостью 500-700 мл.
Если вы наливаете готовый чай из заварочного чайника прямо в чашки, присмотритесь к чайникам с большей емкостью.
Фото: flickr.com/HO JJ (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Газпром увеличил на 3% подачу газа в Евросоюз через станцию Суджа
Объемы перекачки голубого топлива в Евросоюз транзитом через газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в Курской области ПАО Газпром нарастил на 3% по сравнению с поставками сутками ранее, сообщает официальный представитель компании.
Скончалась экс-руководитель Youtube Сьюзан Воджицки
Бывшая руководитель Youtube Сьюзан Воджицки, в гараже которой создали Google, скончалась от онкологии в возрасте 56 лет. В последние два года она боролась с раком лёгких и оставила работу в it-гиганте.
Ксения Бородина поздравляла экс-супругу своего жениха с беременностью
Найден публичный комментарий Ксении Бородиной под постом о беременности бывшей жены нынешнего возлюбленного телеведущей Николая Сердюкова.
Катя Лель призналась, что её дочь пока не планирует становиться певицей
Певица Катя Лель сообщила, что её дочь Эмилия пока не планирует начинать музыкальную карьеру.