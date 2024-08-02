Эксперт предупредила об опасности злоупотребления чаем

Злоупотребление чаем может привести к замедлению моторики кишечника. Кроме того, есть вероятность, что купленный в магазине напиток будет с плесенью и пестицидами. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Эксперт заявила, что если пить очень много чая, особенно крепкого, то танины могут вызвать проблемы.

"Любое вещество может стать ядом, в зависимости от дозировки. Если много танинов, то первая проблема, которая возникает, — это замедление моторики кишечника. То есть, если очень много крепкого чая пить, то возникает склонность к запорам. К тому же танины обладают дубящим действием. Постоянно употребляя крепкий чай, они, огрубляя слизистую оболочку желудка, приводят к тому, что развивается хроническая недостаточность слизистой оболочки, нарушение выработки того же желудочного сока — это понижение секреции желудочного сока", — сообщила Анна Белоусова.

Кроме того, по словам врача-диетолога, ещё одна проблема, которая касается черного чая, — это содержание в нем оксиметилфурфурола (ОМФ). Это вещество на самом деле много где содержится, уточняет эксперт. Его достаточно много в кофе и черном чае. Он является канцерогенным веществом. Анна Белоусова добавила, что если у человека всё нормально с кишечником, то микрофлора с этим веществом справляется. Однако если постоянно пить очень много горячего чая, то вещество может стать несколько критичным, особенно если у человека есть дисбактериоз.

На вопрос, можно ли обнаружить в магазинном чае пестициды и плесень, эксперт дала положительный ответ.

"Плесень можно встретить в любом продукте, который мы покупаем или вырастили сами, и он у нас неправильно лежит. То есть это нарушение условий хранения. Что касается пестицидов, то их можно встретить много в каких-то растительных продуктах, потому что где-то обрабатывается почва, а где-то нет. Все зависит от производителя и от того, как он выращивает продукт. Уже потом готовый чай пестицидами не обрабатывают", — объяснила врач-диетолог.

Однако, невзирая на возможный вред от чая и порой содержания в нём пестицидов и плесени, напиток обладает и полезными свойствами.

"Во-первых, если танины вызывают запоры, то черный чай очень хорошо работает для людей с диареей. Во-вторых, в напитке содержаться антиоксиданты. К слову, антиоксиданты лучше в зеленом чае, чем в черном. К тому же танин в чае идёт как бодрящее вещество. Кофеина в черном чае больше, чем в кофе. Именно по этой причине черный чай — очень хороший и бодрящий напиток. Причем, в отличие от кофе, человек не получит такого влияния на артериальное давление. Если есть гипертоники, так называемые кофезависимые, у которых чашка кофе может вызвать подъем артериального давления, то от чая мы таких чудес не ждем. Ни подъема артериального давления, ни тахикардии, ни подъема пульса. При отравлениях черный чай тоже очень неплохо помогает", — поделилась член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

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