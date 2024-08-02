Эксперты назвали чай, который помогает бороться с акне — чем он полезен?

Чай с мятой эффективно восстановливает водный баланс в организме и помогает бороться с акне, рассказала диетолог Лиза Афинская в беседе с изданием "Доктор Питер".

Эксперт отметила, что употребление мятного чая позволяет устранить высыпания и воспаления на коже. Секрет в том, что напиток обладает антиандрогенным эффектом, то есть стабилизирует гормональный фон человека. Если пить его регулярно, через некоторое время можно заметить улучшения на лице.

Афинская рекомендовала выбирать чаи с колосистой мятой (Mentha spicata) либо надписью "spearmint" — они лучше всего влияют на состояние кожи.

Доктор предупредила, что употреблять чай с мятой нельзя при проблемах с печенью и почками, а также в период приёма седативных препаратов, так как мята оказывает успокаивающий эффект. Беременным и кормящим матерям стоит пить мятный чай только после одобрения лечащего врача.

Фото: Freepik.