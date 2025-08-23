Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:40

Перуанский Стоунхендж: учёные нашли странные артефакты в горах Амазонаса

Археологи обнаружили 200 неизвестных сооружений культуры чачапойя в Перу

Археологи совершили сенсационное открытие в перуанском регионе Амазонас: они обнаружили две ритуальные палицы и более 200 доиспанских построек, принадлежавших загадочной культуре чачапойя. Это одно из важнейших открытий, связанных с "Воинами облаков" за последние годы. Находка не только расширяет границы известных территорий чачапойя, но и проливает свет на их необычные церемониальные практики, ранее не описанные в источниках.

Технология, открывшая прошлое

Благодаря современной технологии LiDAR ученые смогли "пробиться" сквозь густые заросли облачного леса, веками скрывавшего древние поселения. Проект Xalca Grande, реализованный Институтом археологии и антропологии Куэлапа (INAAK), использовал дроны с лазерными сканерами для детального изучения района Ла-Халька. Этот метод произвел революцию в исследованиях, позволив обнаружить постройки, которые невозможно было бы найти традиционными способами.

Сканирование выявило более 200 неизвестных сооружений, разбросанных по горной местности. Это говорит о том, что чачапойя занимали гораздо большую территорию, чем считалось ранее, и их поселения простирались далеко за пределы знаменитой крепости Куэлап.

Загадочные ритуальные артефакты

Особый интерес представляют две церемониальные насадки на дубинки, найденные у стены круглого сооружения. Их расположение указывает на ритуальное назначение — вероятно, они служили подношением или отмечали священное место. Интересно, что их стиль напоминает артефакты культуры Чавин, существовавшей на севере Перу за тысячелетие до чачапойя.

"Эти находки могут свидетельствовать либо о культурной преемственности, либо о региональной адаптации древних традиций", — отмечают эксперты.

Кто такие "Воины облаков"?

Чачапойя населяли горные леса Амазонаса с 200 по 1500 год н. э. Они строили каменные города на высоте более 3000 метров, создавали сложные погребальные сооружения и поддерживали обширные торговые связи. Их цивилизация оставалась независимой до завоевания инками в XV веке.

Открытие в Ла-Хальке меняет представления о чачапойя, указывая на их более сложное общество и разнообразные ритуалы. Ученые планируют продолжить раскопки, чтобы изучить церемониальный комплекс и его роль в жизни древней культуры.

