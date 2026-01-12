Lenovo растянула ноутбук, Samsung сложила планшет: CES 2026 собрала технологии, которые ломают привычки

CES 2026 в Лас-Вегасе показала, что рынок снова делает ставку на практичные "вау-функции" — от трансформируемых экранов до роботов, которые пытаются стать домашней техникой. Об этом сообщает РБК: выставка Consumer Electronics Show стала одной из самых масштабных за последние годы, собрав более 4100 компаний и стартапов, привезших новые устройства и концепты.

Растягивающиеся экраны и ностальгия по клавиатуре

Lenovo привезла концепт игрового ноутбука Legion Pro Rollable с горизонтально растягивающимся дисплеем. Экран может увеличиваться с 16 дюймов до 21,5 или 24 дюймов, сохраняя при этом "ноутбучный" форм-фактор. В Lenovo для этого использовали двухмоторный механизм, отвечающий за расширение и сжатие панели.

Для защиты OLED-матрицы применены материалы с пониженным коэффициентом трения, чтобы снизить износ при постоянном движении экрана. Внутри заявлены топовый Intel Core Ultra и Nvidia GeForce RTX 50 серии, но без уточнения характеристик. Концепция ориентирована на игры, где большой угол обзора критичен — от шутеров до гоночных симуляторов.

Смартфонная часть CES тоже дала несколько необычных примеров. Samsung показала "живой" прототип Galaxy Z TriFold - раскладушки с тройным гибким экраном, превращающейся в тонкий планшет с 10-дюймовым дисплеем. Устройство упоминается с платформой Snapdragon 8 Elite и камерным блоком, где главный датчик — 200 Мп.

Игрушки, которые "оживают", и гаджеты с акцентом на управление

Lego представила платформу Smart Play - наборы с "умными кирпичиками", реагирующими на прикосновения и движение и взаимодействующими друг с другом. В каждом элементе размещены чип, акселерометр, датчики света и звука, мини-динамик и диодная матрица. Кубики заряжаются беспроводным способом и задуманы так, чтобы электроника не выделялась в сборке.

Собранные модели должны добавлять игре "сценарность": вертолет, например, может светиться "в полете" и воспроизводить звук пропеллера. Первые наборы Smart Play обещаны в марте - среди них Star Wars "Красный истребитель Люка X-wing" за $69,99 и "Дуэль в тронном зале и A-wing" за $159,99. В обоих случаях упоминаются игровые сценарии, включая сражения на световых мечах.

Еще одна линия выставки — попытка вернуть удобство "железного" управления. Clicks Communicator получил физическую QWERTY-клавиатуру над 4,03-дюймовым AMOLED-экраном, а сами клавиши сделали сенсорными для прокрутки и навигации. Устройство работает на Android с оболочкой Niagara, имеет кнопку записи голосовых сообщений с LED-индикатором, отдельную настраиваемую кнопку, поддержку Qi2, разъем 3,5 мм, камеры 50 Мп и 24 Мп, а также цену $499 (по предзаказу — $399).

Роботы, которые учатся жить в доме

Roborock показала Saros Rover - робот-пылесос, способный подниматься по лестнице и убирать каждую ступеньку. Для этого у него есть механические "ноги" с колесиками: они переносят корпус на следующую ступень, складываются и снова выдвигаются для следующего подъема. Устройство получило признание в категории "Лучшие технологии для умного дома" в рамках премии "Лучшее на CES 2026".

Ориентирование строится на сочетании ИИ, датчиков и 3D-карты пространства в реальном времени. В компании утверждают, что робот справляется и с обычными, и с изогнутыми лестницами, а также с разными типами покрытий. На фоне общего тренда это выглядит как попытка сделать "умный дом" не набором датчиков, а системой, которая физически перемещается и действует.

LG, в свою очередь, показала гуманоидного домашнего робота CLOiD. Он, по описанию, способен достать молоко из холодильника, положить круассан в микроволновку, отсортировать и сложить белье. При этом техника LG взаимодействует с ним напрямую: холодильник может автоматически открыть дверь, а робот-пылесос — уступить дорогу.

Корейская компания пока не обещает скорого серийного выпуска и признает, что прототип действует медленно. Но сама демонстрация фиксирует интерес к "домашним роботам с практическими функциями" и к более тесной связке робототехники с бытовой техникой.