Разговор с врачом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:35

Под видом эрозии может скрываться опасная патология

Врач рассказала, почему при подозрении на эрозию шейки матки нужна диагностика

Ошибочное прижигание шейки матки не только не помогает, но и способно осложнить наступление беременности. Об этом рассказала врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Центра репродукции "Линия жизни" Ирина Соломахина.

Что такое "эрозия" на самом деле

Чаще под этим диагнозом скрывается эктопия цилиндрического эпителия — состояние, при котором клетки изнутри цервикального канала оказываются на внешней поверхности шейки матки.

"Эктопия может быть врожденной, особенно у молодых или нерожавших женщин, и не требует лечения, если не вызывает симптомов. Это вариант нормы, связанный с гормональным фоном", — поясняет врач.

Чем опасно прижигание без диагноза

Прижигание "на всякий случай" может привести к образованию рубцов и потере эластичности шейки матки. Это повышает риск разрывов во время родов, затрудняет прохождение сперматозоидов и снижает шансы на беременность. Если причина эктопии не выявлена, патологический участок может появиться вновь.

Почему важна диагностика

Первый шаг при подозрении на эрозию — не лечение, а обследование: расширенная кольпоскопия, мазки на онкоцитологию, тест на ВПЧ. Под видом эрозии могут скрываться лейкоплакия, эктропион или дисплазия — и каждая из этих патологий требует своего подхода.

Когда удаление оправдано

Патологический участок удаляют только при подтвержденных изменениях эпителия (например, умеренной дисплазии), хроническом воспалении, не поддающемся лечению, или при наличии симптомов, таких как контактные кровянистые выделения.

Современные щадящие методы

Сегодня вместо классического прижигания используют радиоволновую терапию, лазерное лечение и криодеструкцию. Эти методы минимально травмируют ткани и сокращают время восстановления, но применяются строго по показаниям.

