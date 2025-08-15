Россия запускает оружие против рака — и оно работает с точностью 92%

Диагностика рака шейки матки в Пскове выходит на новый уровень — врачи готовятся протестировать нейросеть, разработанную совместно с белорусскими специалистами.

Как работает новая технология

Для анализа достаточно небольшого количества клеток, чтобы искусственный интеллект определил наличие заболевания. В его базе — гистологические данные 20 тысяч пациентов. Нейросеть сравнивает снимки и выдаёт результат всего за несколько минут.

Елена Корчевская, заведующая кафедрой прикладного и системного программирования Витебского университета имени П. М. Машерова, рассказала:

"Мы обсуждали, какие заболевания сложнее всего диагностировать без компьютерных технологий. Было выбрано направление патологии шейки матки".

Почему это важно

На ранних стадиях рак шейки матки не даёт характерных симптомов, но занимает место в пятёрке самых распространённых онкозаболеваний у женщин. По данным ВОЗ, ежегодно болезнь уносит более 300 тысяч жизней, а в России фиксируют 14-15 тысяч новых случаев в год, половина из которых заканчивается трагически.

Нисо Назарова, ведущий научный сотрудник НМИЦ имени Кулакова:

"К сожалению, в России ежегодно выявляется до 15 тысяч случаев рака шейки матки, половина из них заканчивается смертельным исходом".

Помощь там, где не хватает специалистов

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров отметил, что в ряде регионов ощущается дефицит кадров, и такая технология сможет существенно облегчить работу диагностов, хотя заменить врача она не сможет.

Павел Мальцев, руководитель центра коммерциализации и трансфера технологий ПсковГУ, добавил:

"Точность, к которой мы сейчас стремимся, составляет 92%. Это очень высокий показатель для применения нейросетей как помощника врача".

Защита от болезни — вакцина

Возбудитель рака шейки матки — вирус папилломы человека (ВПЧ). Им можно заразиться половым путём, но опасны лишь 15 из 200 известных типов. Именно от них защищает вакцина.

Нисо Назарова подчеркнула:

"Идеально она работает, если сделать прививку до начала половой жизни, когда заражения ВПЧ ещё нет. Образуются антитела, которые защищают от вируса".

Ранее в России использовали только импортные вакцины, но в этом году зарегистрировали первую отечественную.

Алексей Екимов, директор НПЦ "Нанолек":

"Вакцина лишена генетического материала, не живая, рекомбинатная, она неспособна заразить человека. Клинические исследования на 440 взрослых показали её эффективность и безопасность".

Препарат защищает от четырёх наиболее опасных типов ВПЧ. В массовое производство его планируют запустить в следующем году, а уже в феврале начнутся испытания детской версии для детей 9-14 лет.