Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Раковые клетки
Раковые клетки
© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer) is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:18

Россия запускает оружие против рака — и оно работает с точностью 92%

Псковские врачи и белорусские специалисты разработали ИИ для выявления патологии шейки матки

Диагностика рака шейки матки в Пскове выходит на новый уровень — врачи готовятся протестировать нейросеть, разработанную совместно с белорусскими специалистами.

Как работает новая технология

Для анализа достаточно небольшого количества клеток, чтобы искусственный интеллект определил наличие заболевания. В его базе — гистологические данные 20 тысяч пациентов. Нейросеть сравнивает снимки и выдаёт результат всего за несколько минут.

Елена Корчевская, заведующая кафедрой прикладного и системного программирования Витебского университета имени П. М. Машерова, рассказала:

"Мы обсуждали, какие заболевания сложнее всего диагностировать без компьютерных технологий. Было выбрано направление патологии шейки матки".

Почему это важно

На ранних стадиях рак шейки матки не даёт характерных симптомов, но занимает место в пятёрке самых распространённых онкозаболеваний у женщин. По данным ВОЗ, ежегодно болезнь уносит более 300 тысяч жизней, а в России фиксируют 14-15 тысяч новых случаев в год, половина из которых заканчивается трагически.

Нисо Назарова, ведущий научный сотрудник НМИЦ имени Кулакова:

"К сожалению, в России ежегодно выявляется до 15 тысяч случаев рака шейки матки, половина из них заканчивается смертельным исходом".

Помощь там, где не хватает специалистов

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров отметил, что в ряде регионов ощущается дефицит кадров, и такая технология сможет существенно облегчить работу диагностов, хотя заменить врача она не сможет.

Павел Мальцев, руководитель центра коммерциализации и трансфера технологий ПсковГУ, добавил:

"Точность, к которой мы сейчас стремимся, составляет 92%. Это очень высокий показатель для применения нейросетей как помощника врача".

Защита от болезни — вакцина

Возбудитель рака шейки матки — вирус папилломы человека (ВПЧ). Им можно заразиться половым путём, но опасны лишь 15 из 200 известных типов. Именно от них защищает вакцина.

Нисо Назарова подчеркнула:

"Идеально она работает, если сделать прививку до начала половой жизни, когда заражения ВПЧ ещё нет. Образуются антитела, которые защищают от вируса".

Ранее в России использовали только импортные вакцины, но в этом году зарегистрировали первую отечественную.

Алексей Екимов, директор НПЦ "Нанолек":

"Вакцина лишена генетического материала, не живая, рекомбинатная, она неспособна заразить человека. Клинические исследования на 440 взрослых показали её эффективность и безопасность".

Препарат защищает от четырёх наиболее опасных типов ВПЧ. В массовое производство его планируют запустить в следующем году, а уже в феврале начнутся испытания детской версии для детей 9-14 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Возраст отца и риск выкидыша: эмбриолог раскрыл связь в ЭКО сегодня в 6:29

Возраст отца - бомба замедленного действия: эмбриолог раскрыл опасную правду

Эмбриолог рассказал, что возраст отца влияет на риск выкидыша при ЭКО. Исследование показало связь между возрастом отца и успешностью беременности, а также риском психоневрологических нарушений у детей.

Читать полностью » Диетолог Писарева: гречишный мёд полезен при анемии и гипертонии сегодня в 6:25

Врачи раскрыли: этот сорт мёда спасает сердце и поднимает гемоглобин

Гречишный мёд помогает при анемии и гипертонии, акациевый подходит детям, а липовый защищает от вирусов. Эксперты рассказали, как сохранить его пользу.

Читать полностью » Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки сегодня в 5:21

Простые продукты, которые помогут почкам работать без сбоев

Цитрусовые, клетчатка и вода могут защитить почки от камней. Нефролог рассказала, какие продукты стоит есть чаще, а от чего лучше отказаться.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Мельникова назвала заболевания, при которых арбуз нужно есть с осторожностью сегодня в 4:18

Сочные, но не для всех: гастроэнтеролог предупредила об опасности арбузов

Арбузы полезны для сердца, сосудов и иммунитета, но при некоторых заболеваниях их стоит есть с осторожностью. Врач рассказала, кому особенно важно помнить об этом.

Читать полностью » Врач Каплина: неправильное назначение контрацептивов говорит о низкой квалификации врача сегодня в 3:13

5 фраз и действий гинеколога, после которых стоит искать другого врача

Врач Ольга Каплина рассказала о пяти тревожных признаках, по которым можно распознать плохого гинеколога. Некоторые из них вас точно удивят.

Читать полностью » Врач Никифорович: женщины чаще сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы сегодня в 2:08

Врач назвал людей, которые чаще других сталкиваются с проблемами щитовидки

Женщины и люди, подвергавшиеся радиации, чаще сталкиваются с болезнями щитовидной железы. Врач рассказал, кто ещё в зоне риска и как себя защитить.

Читать полностью » Врач Поздняков назвал симптомы лихорадки чикунгунья и группы риска осложнений сегодня в 1:05

Лихорадка чикунгунья: симптомы, которые нельзя игнорировать

Врачи предупреждают о симптомах новой лихорадки чикунгунья, которая уже поразила тысячи человек в Китае. Эксперты рассказали, чем она опасна.

Читать полностью » Опрос медиков: главная причина отказа от профессии — низкая оплата и отсутствие гарантий сегодня в 0:15

Медицина без будущего? Опрос врачей показал тревожный результат

Более половины врачей в России разочаровались в своей профессии за последние годы, а 40% не хотят, чтобы их дети пошли по этому пути.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней
Дом

Как обезопасить окна и балкон для кошки в квартире
Садоводство

Спатифиллум подходит для содержания в тени и помогает бороться с плесенью
Туризм

Туристические объекты России с оригинальным жильём
Наука и технологии

В Эфиопии обнаружены зубы ранних Homo и возможного нового вида гоминин
Садоводство

Эксперт Мирковски-Ленарт: при сильной жаре помидоры остаются зелёными
Садоводство

Кальциевая селитра и зола: двойной удар по вершинной гнили томатов – простой рецепт
Питомцы

Запах, тепло и шнурки: что привлекает кошек в обуви по данным ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru