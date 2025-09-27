Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подъёмы таза в боковой планке
Подъёмы таза в боковой планке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Шейная боль — вовсе не остеохондроз: откуда берётся миф и чем он опасен

Учёные: боли в шее и спине часто ошибочно называют остеохондрозом

Остеохондроз часто представляют как возрастную болезнь, связанную с разрушением позвоночника. На деле всё сложнее. Настоящий остеохондроз — это врождённое или наследуемое нарушение питания хрящей и костей, начинающееся ещё в детстве. Оно способно привести к заметным деформациям скелета: выраженному грудному кифозу, изменению формы бедренной головки и другим серьёзным изменениям.

Знакомые же многим боли в шее или пояснице, которые врачи нередко называют "остеохондрозом позвоночника", на деле могут быть вызваны совсем иными причинами. Чаще всего это спазмы и повреждения мышц, протрузии или грыжи межпозвоночных дисков, миалгия и артроз. При лёгком течении таких проблем помогает лечебная гимнастика, но сначала важно исключить состояния, требующие вмешательства специалиста.

Когда необходим визит к врачу

Есть ряд признаков, при которых откладывать поход к доктору не стоит:

  1. Постоянная или острая боль, усиливающаяся ночью или в положении лёжа.

  2. Отдача боли в одну или обе конечности.

  3. Онемение, слабость или покалывание в руках или ногах.

  4. Покраснение или отёк на спине.

  5. Непреднамеренное снижение веса.

  6. Нарушение контроля мочевого пузыря или кишечника.

Если таких симптомов нет, а дискомфорт появляется лишь время от времени, например после долгой работы за компьютером, можно попробовать облегчить состояние с помощью упражнений.

Советы шаг за шагом: как тренироваться при болях в шее

Учёные выяснили, что при неспецифических болях в области шеи лучше всего работают силовые упражнения. Начинать можно даже с лёгких гантелей весом 1-2 кг или с бутылок воды по 0,5 л. Постепенно нагрузку стоит увеличивать, поэтому удобнее всего использовать разборные гантели.

  1. Подъём рук с гантелями. Поднимайте прямые руки до уровня ключиц, не поднимая плечи к ушам. 2-3 подхода по 10-15 повторений.

  2. Разводка стоя. Из положения стоя разведите руки в стороны до параллели с полом. 2-3 подхода по 10-15 раз.

  3. Разводка в наклоне. Наклоните корпус вперёд и выполняйте разводку рук, удерживая спину прямой. 2-3 подхода по 10-15 повторений.

  4. Шраги. Поднимайте плечи вверх с гантелями в руках и опускайте обратно. 2-3 подхода по 10-15 раз.

Для укрепления мышц шеи полезны статические упражнения с эспандером или ремнём: удерживайте голову прямо, сопротивляясь натяжению в разных направлениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заниматься наугад без консультации и техники.

  • Последствие: усиление боли, риск травмы.

  • Альтернатива: подбор программы у инструктора ЛФК и использование базового инвентаря — коврика, лёгких гантелей, эспандера.

  • Ошибка: работать только на силу, забывая про растяжку.

  • Последствие: спазмы и потеря гибкости.

  • Альтернатива: добавлять упражнения на растяжение — грудных мышц в дверном проёме, шеи за рабочим столом, спины на массажном ролике.

  • Ошибка: ждать быстрых результатов.

  • Последствие: разочарование и отказ от практики.

  • Альтернатива: тренироваться регулярно, но короткими сессиями. Даже 2 минуты в день способны уменьшить боль за 10 недель.

А что если времени нет?

При плотном графике достаточно сделать мини-комплекс: по одному подходу каждого упражнения на силу плюс блок растяжки. Это займёт не больше четверти часа и поможет поддерживать мышцы в тонусе.

FAQ

Как часто выполнять упражнения при болях в шее и спине?
Силовые нагрузки достаточно включать 3-5 раз в неделю, растяжку лучше делать ежедневно.

Что выбрать для домашних занятий: эспандер или гантели?
Эспандер хорошо подходит для статической работы с шеей, гантели — для динамических упражнений. Оптимально иметь оба снаряда.

Сколько стоит базовый набор для занятий?
Разборные гантели обойдутся от 2 до 4 тысяч рублей, эспандер — около 500-1000 рублей, массажный валик — 1-2 тысячи.

Мифы и правда

  • Миф: остеохондроз — удел пожилых.

  • Правда: болезнь может начаться в детстве или подростковом возрасте.

  • Миф: от болей в спине помогают только мази и таблетки.

  • Правда: упражнения и правильная нагрузка часто эффективнее в долгосрочной перспективе.

  • Миф: грыжа диска — приговор для спорта.

  • Правда: при правильной программе реабилитации физическая активность помогает снизить боль и укрепить мышцы.

Сон и психология

Регулярный недосып усиливает мышечное напряжение и снижает восстановление тканей. Поэтому при болях в спине и шее особенно важно соблюдать режим сна и отдыхать не менее 7-8 часов в сутки. Психологический стресс также повышает риск спазмов, так что полезны дыхательные практики и расслабляющие техники — от СПА-процедур до медитации.

Три интересных факта

  1. В некоторых исследованиях положительный эффект на боли давала даже 9-минутная тренировка в день.

  2. Люди с сильным мышечным корсетом реже жалуются на хронический дискомфорт в спине.

  3. Растяжка в офисе снижает риск головных болей, связанных с перенапряжением шеи.

Исторический контекст

Впервые термин "остеохондроз" начали активно использовать в медицинской литературе в начале XX века для описания деформаций костей у детей. Со временем под это название стали подводить разные болевые синдромы позвоночника, хотя их причины могут быть разными. Именно поэтому до сих пор в обиходе остеохондрозом называют и врождённые проблемы, и банальные спазмы мышц после тяжёлого дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: бикрам-йога не ускоряет похудение, но повышает гибкость и баланс вчера в 19:10

Сжигает 300 ккал за полтора часа: правда о самой жаркой йоге мира

Бикрам-йога обещает похудение и детокс в жарком зале. Но что на самом деле скрывается за «горячей» практикой — и кому она может быть опасна?

Читать полностью » ВОЗ назвала недостаток физической активности причиной роста диабета и онкологии вчера в 18:10

Маленькие шаги, которые продлевают жизнь: неожиданные приёмы физической активности

Регулярное движение можно встроить в самый напряжённый день. Несколько простых приёмов помогут накапливать активность без спортзала.

Читать полностью » Лёгкие гантели для интервальной нагрузки: что важно знать начинающим вчера в 17:10

Упражнения, которые выглядят просто, но заставляют мышцы гореть сильнее, чем штанга

Лёгкие гантели способны превратить короткий комплекс в полноценный фитнес-тренинг. Узнайте, как построить интервальную тренировку с пользой для всего тела.

Читать полностью » Йогатерапевт: чатуранга дандасана помогает развивать выносливость и контроль движений вчера в 16:10

Асана, которая выглядит как обычный упор лёжа, но прокачивает тело целиком

похожая на упор лёжа, помогает укрепить всё тело и избежать ошибок, которые часто мешают новичкам в практике йоги.

Читать полностью » Тренировка с гирей в формате EMOM: пять упражнений по 40 секунд вчера в 15:10

Четыре круга — и тело работает на пределе, но без риска для дыхания

Узнайте, как построить круговую тренировку с гирей на 20 минут, избежать ошибок в технике и подобрать оптимальный вес для дома или зала.

Читать полностью » Жена Александра Овечкина Шубская опубликовала фото с российским флагом в Вашингтоне вчера в 14:18

Анастасия Шубская удивила подписчиков снимком с триколором у Всемирного банка

Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, позировала с российским флагом у здания Всемирного банка в Вашингтоне и опубликовала снимок онлайн.

Читать полностью » Экс-вратарь сборной Франции Фрей назвал Льва Яшина лучшим российским футболистом всех времён вчера в 13:15

Он опередил три поколения: кого француз назвал лучшим футболистом России всех времён

Французский вратарь Себастьен Фрей назвал Льва Яшина величайшим российским футболистом в истории и вспомнил о достижениях Рината Дасаева.

Читать полностью » ПХК ЦСКА расстался с голкипером Иваном Федотовым после 49 матчей сезона вчера в 12:07

Федотов уходит, но права остаются: неожиданное решение ЦСКА

ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым после сезона 2023/24. Игрок остаётся в зоне интересов клуба, но его дальнейшая карьера пока открыта.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Forbes включил деревню Ия на Санторини в топ-10 самых красивых в мире
УрФО

Губернатор Паслер выделил ещё 10 млн рублей многодетным семьям в Свердловской области
Технологии

Питер Тиль сравнил жёсткое регулирование ИИ с ускорением прихода Антихриста
ПФО

Гордума Пензы предложила повысить индекс роста тарифов на воду в 2026 году
Авто и мото

РСА: за восемь месяцев 2025 года в России по европротоколу оформили 41% ДТП
Питомцы

Союз любителей кошек: сибирская порода вынослива при длительных переездах
Еда

Диетологи: рисовый боул с консервированным тунцом помогает сбалансировать рацион
Спорт и фитнес

Эллиптический тренажёр признан безопасной альтернативой бегу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet