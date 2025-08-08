Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:26

Под водой по-настоящему: чем отличается лицензия от туристического дайвинга

Что вам не скажут при первом погружении: пробная попытка и лицензия

Я стоял на палубе в снаряжении и чувствовал себя героем. Первый раз в жизни собрался нырнуть в Красное море — гид успокаивал, лодка качалась, рыбы ждали. Это был "пробный дайв". Я думал, что именно так выглядит дайвинг. Но ошибался. Через год я вернулся — уже с лицензией. И понял: между этими двумя опытами — пропасть.

Что такое пробное погружение

В Египте это называют Intro Dive или Discover Scuba Diving. Формально — это даже не дайвинг, а подводная прогулка под контролем инструктора. У тебя нет сертификата, нет самостоятельности, нет глубины. Всё, что ты делаешь — повторяешь за инструктором.

Погружение обычно не глубже 6-8 метров. Время — 20-30 минут. Перед этим проводят короткий инструктаж на поверхности, учат дышать через регулятор, показывают пару жестов. Тебя буквально ведут за руку. Если не паникуешь — будет красиво. Но по сути, это похоже на морскую экскурсию с маской, просто чуть глубже.

Что даёт лицензия

Сертифицированный дайвер — это уже самостоятельный участник. С Open Water Diver (например, PADI или SSI) ты можешь погружаться до 18 метров без инструктора — в паре с другим сертифицированным. Ты умеешь собирать и проверять снаряжение, планировать маршрут, следить за временем и азотом в крови.

С сертификатом ты — не пассажир, а пилот. Тебе открываются другие места: затонувшие корабли, глубокие рифы, дайв-сайты с сильным течением или ночные погружения. Гиды начинают говорить с тобой иначе. Ты можешь участвовать в групповых дайвах, а не быть привязанным к индивидуальному сопровождению.

Ощущения под водой — небо и дно

Когда я нырял впервые, инструктор всё контролировал — от глубины до моего ритма дыхания. Я был в восторге, но не понимал, что происходит. Это был просто восторг картинки. Во второй поездке, уже с лицензией, я впервые почувствовал, что управляю процессом: сам выбираю траекторию, могу остановиться у коралла, лечь на дно, посмотреть, как мурена выглядывает из ниши.

Под водой появляется пространство — не только физическое, но и внутреннее.

Нужно ли получать сертификат?

Если вы просто хотите один раз нырнуть — пробное погружение подойдёт. Это безопасно, красиво, недорого. Но если вас зацепит — лицензию стоит делать сразу, и лучше там же, в Египте. Стоимость Open Water Diver курса — около 300-350 €, и он займёт 3-4 дня. Но после него вы получаете не просто бумажку, а доступ к настоящему подводному миру.

