Том Круз спустился с крыши стадиона на закрытии Олимпийских игр в Париже 2024

Голливудская звезда Том Круз устроил эффектное шоу на церемонии закрытия Олимпиады в Париже 2024 11 августа, спустившись с крыши стадиона Stade de France. Зрители были в восторге, когда актер плавно спустился на арену, где его соотечественница H.E.R. играла на гитаре.

В ролике, показанном на церемонии, Круз путешествует по Парижу, а затем отправляется в США, где на фоне легендарного знака Голливуда разворачивает олимпийский флаг. Этот символический жест ознаменовал передачу эстафеты Лос-Анджелесу, который примет Олимпиаду в 2028 году.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал Игры в Париже "сенсационными" и поблагодарил спортсменов за их выступления, отметив, что они продемонстрировали "величие, на которое способны люди". Он также подчеркнул, что во время Олимпиады атлеты жили в мире и согласии, несмотря на конфликты между их странами, создав "культуру мира".

На фоне выступления H. E.R., исполнившей рок-версию гимна США, Круз взял олимпийский флаг у американской гимнастки Симоны Байлз, после чего уехал со стадиона на мотоцикле. В ролике, посвященном его путешествию в Лос-Анджелес, прозвучала музыка Red Hot Chili Peppers, а затем группа исполнила свой хит "Can't Stop" на пляже в Лос-Анджелесе. Также на церемонии выступили Билли Айлиш и Снуп Догг, который был частым гостем Игр и исполнил композиции вместе с Dr. Dre.

Известный своими каскадерскими трюками, Том Круз привлек к себе внимание спортсменов, как только приземлился на стадион. Его участие в церемонии было одной из самых обсуждаемых тем в прессе, и он неоднократно появлялся на различных событиях во время Олимпиады, поддерживая команду США.

Фото: Instagram*/tomcruise.it

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