Завтрак на ужин: диетологи объяснили, когда это работает

Иногда после тяжёлого дня проще всего насыпать хлопья в миску и налить молока. Но в голове сразу появляется вопрос: насколько "плохой" это ужин? На самом деле ответ не так однозначен: готовый завтрак может быть не только быстрым и удобным, но и вполне питательным вариантом.

Чем хороши хлопья на ужин

Во-первых, это лучше, чем остаться без еды вовсе. По словам диетолога Жасмин Ормати, хлопья — "простая еда, не требующая планирования и готовки", доступная и всегда под рукой. Они долго хранятся, стоят недорого и в большинстве случаев обогащены витаминами и минералами. Даже сладкие варианты вроде шоколадных шариков нередко содержат витамины группы B и фолиевую кислоту.

Кроме того, часть хлопьев выпускают с высоким содержанием клетчатки и белка. Такой продукт способен надолго насытить и поддержать пищеварение. Например, в специализированных протеиновых мюсли на порцию приходится до 11 г белка и 13 г клетчатки.

Подводные камни

Основная претензия к завтракам в коробке — избыток сахара. В исследовании 2017 года лишь 7% хлопьев оказались без добавленного сахара, а почти половина содержала сразу несколько его видов. Постоянное превышение нормы сахара (более 10% от суточной калорийности) связано с ростом риска диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Другой минус — несбалансированность. Хлопья дают быстрые углеводы, но обычно бедны белком, полезными жирами и иногда клетчаткой. Такой перекос не даёт чувства сытости надолго.

Как сделать ужин из хлопьев полезнее

• Выбирайте варианты с минимальным количеством сахара (до 9 г на порцию).

• Смотрите на клетчатку: не менее 3 г на порцию — хороший ориентир.

• Добавляйте белок: молоко с повышенным содержанием протеина, греческий йогурт или горсть орехов помогут сбалансировать блюдо.

• Обогащайте клетчаткой и антиоксидантами: ягоды, яблоки, бананы или киви сделают ужин более питательным и вкусным.

• Экспериментируйте с семенами и орехами: чиа, льняное семя или миндаль дают полезные жиры и омега-3.

"Если вы берёте самый "здоровый” вариант, но он вам не нравится, смысл теряется — важно, чтобы еда приносила удовольствие", — отметила диетолог Эмили Ван Эк.

Стоит ли есть хлопья каждый день

Разумеется, лучше не превращать коробку с хлопьями в ежедневный ужин. Диетологи советуют ограничиться одним-двумя вечерами в неделю. Если же вы замечаете, что полагаетесь на этот вариант постоянно, стоит подумать о более разнообразном и сбалансированном меню. Помогут простые приёмы: заранее отваренные крупы, заготовленные овощи или готовый соус могут сократить время готовки в будни.

В итоге, хлопья на ужин — не катастрофа, а вполне допустимый вариант в те дни, когда сил на готовку не осталось. Главное — следить за балансом и помнить, что здоровье определяется не одной тарелкой, а общим образом питания.