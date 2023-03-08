Военное противостояние на Украине входит в финальную стадию, российская совсем скоро начнет разбирать на части логистические цепочки ВСУ. Об этом заявил американский разведчик Скотт Риттер.
"Конфликт входит в финальную стадию. Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть ВСУ в порошок, и ключевая составляющая этого процесса - уничтожение логистики", - сообщил Риттер.
По его словам, у ВСУ заканчиваются боеприпасы, техника и вооружения для продолжения военных действий. Поэтому украинский лидер Владимир Зеленский выпрашивает все это у Запада и, как бы между прочим, оговаривается: "Если западные страны не смогут предоставить оружие Украине сегодня, то завтра им придется отправлять на фронт своих сыновей и дочерей", - цитирует Риттера РИА "Новости".
Кроме того, по мнению американского разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью киевские власти потерпят сокрушительное поражение.
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