Недовольство ценами на жилье в развитых странах достигло рекордного уровня — исследование Гэллапа

Недовольство по поводу цен на жилье в развитых странах достигло рекордных уровней, сообщает Financial Times, ссылаясь на исследование американского Института Гэллапа.



Как показали данные, собранные на основе ответов более 37 000 респондентов из 37 стран, наиболее выраженное недовольство доступностью жилья наблюдается у людей младше 30 лет и в возрасте от 30 до 49 лет, многие из которых находятся на этапе карьерного роста. Примечательно, что около 44% граждан старше 50 лет в богатых странах выражают недовольство жилищными условиями, в то время как эта цифра поднимается до 55% среди молодежи до 30 лет и до 56% среди людей в возрасте от 30 до 49 лет.



Исследование также выделяет английский рынок недвижимости. В настоящее время средние цены на жилье в Англии в восемь раз превышают среднюю годовую заработную плату, что более чем вдвое превышает показатели с 1997 года, когда к власти пришло последнее лейбористское правительство. Также зафиксировано рекордное количество семей, снимающих жилье в Англии.



26 июля Центробанк РФ заявил о прогнозируемом снижении темпов роста цен на жилье. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что важно учитывать не только процентные ставки, но и доступность жилья в контексте соотношения доходов и цен на недвижимость.

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