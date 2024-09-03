Недовольство ценами на жилье в развитых странах достигло рекордного уровня — исследование Гэллапа

Недовольство по поводу цен на жилье в развитых странах достигло рекордных уровней, сообщает Financial Times, ссылаясь на исследование американского Института Гэллапа.
Как показали данные, собранные на основе ответов более 37 000 респондентов из 37 стран, наиболее выраженное недовольство доступностью жилья наблюдается у людей младше 30 лет и в возрасте от 30 до 49 лет, многие из которых находятся на этапе карьерного роста. Примечательно, что около 44% граждан старше 50 лет в богатых странах выражают недовольство жилищными условиями, в то время как эта цифра поднимается до 55% среди молодежи до 30 лет и до 56% среди людей в возрасте от 30 до 49 лет.
Исследование также выделяет английский рынок недвижимости. В настоящее время средние цены на жилье в Англии в восемь раз превышают среднюю годовую заработную плату, что более чем вдвое превышает показатели с 1997 года, когда к власти пришло последнее лейбористское правительство. Также зафиксировано рекордное количество семей, снимающих жилье в Англии.
26 июля Центробанк РФ заявил о прогнозируемом снижении темпов роста цен на жилье. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что важно учитывать не только процентные ставки, но и доступность жилья в контексте соотношения доходов и цен на недвижимость.
Фото: freepik
Украина заявила о наличии ракет с дальностью в 1,5 тысячи километров
Украинский министр, курирующий стратегические отрасли промышленности, Александр Камышин, в ходе интервью американскому телеканалу CNN сообщил о наличии у Киева собственных разработок в области беспилотных летательных аппаратов и ракет, способных поражать цели на расстоянии до 1500 километров.
Апелляционная палата Кишинева перенесла рассмотрение дела Боли на 10 число
Корреспондент РИА Новости сообщает, что Апелляционная палата Кишинева назначила на 10 сентября рассмотрение дела о допуске депутата парламента Василия Боли к участию в предстоящих президентских выборах в Молдавии.
Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"
Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.
Леди Гага и Майкл Полански не скрывали чувств на Венецианском кинофестивале
Леди Гага прибыла на Венецианский кинофестиваль вместе со своим женихом Майклом Полански, продемонстрировав помолвочное кольцо с большим бриллиантом.