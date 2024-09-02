Новые минимальные цены на никотинсодержащую продукцию и изменения в оплате сверхурочной работы с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября в России вводятся минимальные цены на продукцию, содержащую никотин, включая нагреваемый табак и никотиновые жидкости. Эти меры, установленные Министерством сельского хозяйства РФ, будут действовать до конца года, как сообщает РИА Новости.
Минимальные расценки составляют 21 рубль за 1 грамм нагреваемого табака, 126 рублей за 1 миллилитр жидкости для электронных устройств в картриджах и 71 рубль за жидкость в флаконах. Установленные цены будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.
Важно отметить, что данное регулирование не затронет внешнеэкономические сделки и товары, продаваемые в магазинах беспошлинной торговли.
Кроме того, с 1 сентября вступили в силу изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, касающиеся оплаты труда за сверхурочную работу. Эти поправки призваны увеличить доход работников, выполняющих дополнительные часы, поскольку теперь в расчет будут включаться как компенсационные, так и стимулирующие выплаты.
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