Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
В России с 1 сентября введены минимальные цены на никотинсодержащую продукцию
  1. Главная
  2. Страна

Новые минимальные цены на никотинсодержащую продукцию и изменения в оплате сверхурочной работы с 1 сентября 2024 года

В России с 1 сентября введены минимальные цены на никотинсодержащую продукцию

С 1 сентября в России вводятся минимальные цены на продукцию, содержащую никотин, включая нагреваемый табак и никотиновые жидкости. Эти меры, установленные Министерством сельского хозяйства РФ, будут действовать до конца года, как сообщает РИА Новости.

Минимальные расценки составляют 21 рубль за 1 грамм нагреваемого табака, 126 рублей за 1 миллилитр жидкости для электронных устройств в картриджах и 71 рубль за жидкость в флаконах. Установленные цены будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.
Важно отметить, что данное регулирование не затронет внешнеэкономические сделки и товары, продаваемые в магазинах беспошлинной торговли.

Кроме того, с 1 сентября вступили в силу изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, касающиеся оплаты труда за сверхурочную работу. Эти поправки призваны увеличить доход работников, выполняющих дополнительные часы, поскольку теперь в расчет будут включаться как компенсационные, так и стимулирующие выплаты.

Фото: freepik

Мир

Партия АдГ требует отставки канцлера Шольца после неудачных выборов

Партия АдГ требует отставки канцлера Шольца после неудачных выборов

После неудачных результатов на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала канцлера Германии Олафа Шольца и правительство страны уйти в отставку.

Читать полностью
РФ и Иран завершают подготовку к подписанию стратегического договора

РФ и Иран завершают подготовку к подписанию стратегического договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран в ближайшее время завершат подготовку к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Читать полностью

Общество

Звезды о школьных годах: Волочкова и Валерия делятся воспоминаниями

Звезды о школьных годах: Волочкова и Валерия делятся воспоминаниями

Анастасия Волочкова, известная балерина, накануне начала нового учебного года поделилась воспоминаниями о своих школьных годах, отметив, что была круглой отличницей.

Читать полностью
Ричард Гир и его семья покорили красную дорожку Венецианского кинофестиваля

Ричард Гир и его семья покорили красную дорожку Венецианского кинофестиваля

75-летний Ричард Гир появился на Венецианском кинофестивале вместе с 24-летним сыном Гомером и супругой Алехандрой Сильвой.

Читать полностью

Новости