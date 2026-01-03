Цены вспыхивают громко, но быстро остывают — возможная операция США против Венесуэлы может дать краткий скачок нефти

Рынок нефти может резко отреагировать на возможную военную операцию США против Венесуэлы, но эффект, вероятнее всего, окажется недолгим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора "ИнфоТЭК" Александра Фролова.

По его оценке, краткосрочно котировки способны подняться в диапазон $70-80 за баррель, хотя фундаментальные показатели венесуэльской добычи не дают оснований ожидать устойчивого ценового ралли.

Почему котировки могут вспыхнуть и быстро остыть

На момент закрытия торгов 1 января на лондонской бирже ICE фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте стоил $60,8 за баррель. На фоне тревожных новостей рынок, по словам эксперта, способен отреагировать эмоционально: резким ростом котировок "в моменте". Однако столь же быстро, считает Фролов, возможен откат — из-за того, что в реальном выражении венесуэльская добыча оказывает незначительное влияние на мировые показатели предложения.

"Нефтяной рынок в моменте может отреагировать остро — котировки резко поднимутся. Но столь же быстро можно ожидать спад, так как в реальном выражении венесуэльская добыча оказывает незначительное влияние на мировые показатели предложения", — сказал главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

Эксперт подчёркивает: венесуэльский фактор часто воспринимается рынком как политический сигнал, но не как ключевой элемент баланса спроса и предложения. Поэтому реакция может быть громкой по форме, но слабой по содержанию. В таком сценарии цены будут зависеть не столько от физического выпадения объёмов, сколько от информационной волны вокруг конфликта.

Роль "словесных интервенций" и эффект ожиданий

Фролов допускает, что диапазон $70-80 за баррель может стать реальностью, если мировые агентства начнут говорить о влиянии ситуации на глобальный избыток предложения. Он связывает возможный рост не с фактической нехваткой нефти, а с ожиданиями и риторикой, которые способны изменить настроение участников торгов. По его словам, подобный эффект будет носить краткосрочный характер и опираться на информационный фон, а не на изменение добычи.

Эксперт отдельно отмечает, что Венесуэла лишь номинально обладает крупнейшими запасами нефти. Этот показатель, по его объяснению, не конвертируется в реальные объёмы добычи из-за высокой себестоимости и санкционного давления. Формально страна остаётся "нефтяным гигантом" по запасам, но фактически не может быстро нарастить добычу и повлиять на глобальный рынок.

Как санкции и кризисы обескровили добычу

По оценке Фролова, санкции повлияли примерно на 0,5 млн баррелей суточной добычи Венесуэлы. Ещё более серьёзный удар нанёс затяжной кризис: высокая себестоимость за более чем десятилетний период кризисов привела к потере более 1 млн баррелей в сутки. Эти цифры, по логике эксперта, объясняют, почему даже в случае эскалации влияние Венесуэлы на мировое предложение остаётся ограниченным.

В итоге риск для цен связан не столько с венесуэльскими объёмами, сколько с тем, как конфликт будет интерпретирован рынком и информационными агентствами. И если котировки действительно "вспыхнут", то, по оценке Фролова, столь же вероятным окажется быстрый спад после того, как участники торгов оценят реальный масштаб влияния на физический рынок.