Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:31

Цены ускоряются, выплаты не успевают: пенсионеров втягивают в тихую финансовую ловушку

Рост тарифов ЖКХ в 2026 году превысит прибавку к пенсии — DEITA.RU

2026 год может оказаться одним из самых сложных для российских пенсионеров за последние годы. Несмотря на запланированную индексацию выплат, рост цен на базовые товары и услуги рискует полностью "съесть" прибавку. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на комментарий экономиста Германа Ткаченко порталу PNZ.

Почему индексация не спасает доходы

С января 2026 года страховые пенсии планируется проиндексировать на 7,6%. Формально это выглядит как ощутимая поддержка, однако, по оценкам экспертов, реальный рост цен будет значительно выше. Экономист указывает, что темпы инфляции по ключевым категориям расходов уже сейчас обгоняют запланированное повышение выплат.

"Формальный рост выплат не сможет компенсировать реальные повышающие цены на жизненно важные товары и услуги", — заявил экономист Герман Ткаченко.

В результате покупательная способность пенсионеров продолжит снижаться, даже несмотря на увеличение номинального размера пенсий.

Коммунальные платежи как главный удар

Дополнительную нагрузку создаст рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 октября 2026 года ожидается индексация совокупных платежей за ЖКХ, включая газ и электроэнергию. Оптовая цена на газ вырастет на 9,6%, а тарифы на электроэнергию — на 11,3%.

В среднем коммунальные расходы могут увеличиться почти на 10%. При этом регионам предоставлено право дополнительно корректировать тарифы, что в отдельных субъектах может привести к росту платежей на 8-19%.

НДС и эффект двойного подорожания

С января 2026 года запланировано повышение НДС, что, по оценкам, увеличит стоимость коммунальных услуг ещё примерно на 1,7%. Это означает, что пенсионеры столкнутся с двойным ростом расходов — сначала из-за налоговых изменений, а затем вследствие плановой индексации тарифов.

По словам Ткаченко, повышение НДС окажет давление и на общий уровень инфляции. Аналитики допускают рост цен по отдельным категориям товаров на 10-15%, что особенно болезненно скажется на пожилых людях.

Пример реальных расходов

Экономист привёл расчёт, иллюстрирующий ситуацию. При пенсии в 20 тыс. рублей после индексации на 7,6% выплата вырастет до 21 520 рублей. Однако при инфляции около 10% расходы на продукты и лекарства увеличатся с 14 тыс. до 15 400 рублей, а коммунальные платежи — с 6 тыс. до 6 900 рублей.

В итоге обязательные ежемесячные расходы могут достичь примерно 22 300 рублей, что превышает размер проиндексированной пенсии почти на 800 рублей.

Итог для пожилых людей

По оценке эксперта, рост цен затронет практически все сферы — от продуктов и медикаментов до транспорта и ЖКХ. В таких условиях даже индексированные выплаты не смогут сохранить прежний уровень жизни.

"Номинально выплаты растут, но покупательная способность пенсионеров продолжает снижаться", — подчеркнул Герман Ткаченко .

Это означает, что значительной части пожилых людей в 2026 году придётся экономить на самом необходимом.

