© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:03

Цены растут, количество сделок падает: что скрывает тренд на торгах по ипотечным долгам в Петербурге

В Санкт-Петербурге в 2025 году на торгах по долгам было реализовано 88 объектов недвижимости. Их стартовая стоимость составляла 484 млн рублей, а по завершению торгов возросла до 527 млн рублей, что на 8,8% больше. Об этом сообщает коллекторское агентство "Долговой Консультант" со ссылкой на данные ГИС "Торги".

В отличие от 2024 года, когда было продано 89 объектов, в 2025 году ситуация стабилизировалась, а цена одного объекта на торгах продолжала расти. Средняя цена недвижимости в городе в 2025 году составила 5,99 млн рублей, что на 46% выше по сравнению с прошлым годом (4,1 млн рублей).

Снижение числа торгов

В 2025 году по сравнению с 2024 годом количество торгов по ипотечным долгам в России снизилось на треть. Несмотря на это, Петербург продолжает удерживать второе место по средней цене одного объекта. Тем не менее, привлекательных объектов для последующей перепродажи на рынке практически не осталось.

В результате, после несостоявшихся повторных торгов, когда отсутствуют участники, недвижимость передается в собственность кредиторов. Эти объекты могут либо выставить на прямую продажу, либо оставить на балансе до наступления более благоприятных рыночных условий.

По данным коллекторского агентства, в России накопилось более 5 тыс. таких квартир, находящихся в собственности банков. Порой процесс продажи на торгах может растянуться на несколько лет, так как зачастую он предваряется судебной стадией, которая также может занимать длительное время. Цена квартиры на первоначальных торгах устанавливается на основании решения суда, а на повторных торгах она снижается на 15%.

Необычный случай с Невским районом

Одним из ярких случаев 2025 года стала продажа недвижимости, принадлежащей администрации Невского района Санкт-Петербурга. В 2018 году собственник, под залог своей комнаты площадью 20 м², взял заем у физического лица на сумму 850 тыс. рублей.

Спустя два года он скончался, а наследники не объявились, что привело к тому, что недвижимость была признана выморочной и перешла в собственность администрации. Заимодавец, не получивший возврата долга, подал иск к государству, требуя вернуть долг.

"Судебные разбирательства завершились только в 2025 году, и жилой объект был продан на торгах за 857,5 тыс. рублей — на 18% дороже первоначальной цены", — сообщает агентство "Долговой Консультант".

Это стало важным событием, подтверждающим тенденцию роста цен на недвижимость в Петербурге, несмотря на уменьшение числа сделок на торгах.

Тенденции на рынке ипотечных торгов

На фоне роста цен на недвижимость все больше внимания привлекает процесс торгов по ипотечным долгам. В 2025 году банки и физические лица продолжают участвовать в аукционах, однако из-за низкой ликвидности объектов многие торги заканчиваются без участников, что затрудняет реализацию имущества.

В итоге, банки и кредитные организации остаются с объектами на балансе, что может оказать влияние на рынок в будущем, когда ситуация улучшится.

