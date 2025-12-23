Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Freepik by ededchechine is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:29

Цены на сахар, топливо и яйца: как эти факторы снизили инфляцию в Свердловской области

В Свердловской области инфляция замедлилась до 8,5% в годовом выражении – Уральский ЦБ

В Свердловской области по итогам ноября 2025 года было зафиксировано замедление инфляции до 8,5% в годовом выражении. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

"В ноябре 2025 года инфляция в годовом выражении составила 8,5%. Для сравнения, в октябре этот показатель был на уровне 9,5%. Это стало возможным благодаря стабилизации цен на топливо и снижению цен на продукты питания, особенно на сахар", — говорится в сообщении регулятора.

Факторы замедления инфляции

Снижение темпов роста цен связано с несколькими факторами. В частности, стабилизация цен на топливо сыграла значительную роль в снижении инфляции. Кроме того, в ноябре продолжилось удешевление продуктов питания, в первую очередь сахара, который дешевел уже четвертый месяц подряд, благодаря рекордному урожаю сахарной свеклы.

Особое внимание было уделено снижению цен на яйца, что связано с увеличением производства на региональных птицефабриках. В то же время, несмотря на снижение цен на ряд товаров, отмечается рост цен на овощи и фрукты, что связано с завершением сезона сбора урожая.

Влияние внешних факторов

К положительным изменениям также можно отнести снижение цен на телевизоры и зарубежные туристические поездки. Укрепление рубля стало причиной удешевления путешествий за границу, включая популярные направления, такие как Египет, ОАЭ и Турция. Однако, не обошлось без роста цен на некоторые товары, в частности, на кофе, косметику, парфюмерию и одежду, что было обусловлено увеличением логистических издержек.

"Утилизационный сбор на автомобили также оказал влияние на общую динамику роста цен, несмотря на то, что новые ставки вступили в силу лишь с 1 декабря 2025 года", — пояснили в Уральском ГУ ЦБ РФ.

Решение Центробанка о снижении ставки

Стоит отметить, что на прошлой неделе, 19 декабря, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16%. Это решение, вероятно, также будет способствовать дальнейшему снижению инфляции в регионе и стране в целом.

