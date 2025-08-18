Лететь дешевле такси: как перелёт Сочи — Уфа обошёлся в 947 рублей
Летом 2025 года самым дешевым перелетом по России стал рейс Сочи — Уфа: билет обошелся всего в 947 рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авиасейлс", исследование которого оказалось в распоряжении ТАСС.
Подробности перелета
Направление: Сочи — Уфа
Цена: 947 рублей
Условие: покупка за два дня до вылета
Авиакомпания: Nordwind Airlines
За границу — тоже недорого
Самым выгодным международным направлением стало путешествие из Москвы в Ташкент. Пассажир авиакомпании Qanot Sharq заплатил всего 1,7 тысячи рублей.
Другие дешевые маршруты
По данным "Авиасейлс", из Москвы летом можно было улететь:
- в Санкт-Петербург — за 1,1 тысячи рублей,
- в Мурманск — за 1,1 тысячи рублей,
- в Калининград — за 1,5 тысячи рублей.
Из Санкт-Петербурга самые доступные билеты были:
- в Москву — 1,6 тысячи рублей,
- в Мурманск — 1,7 тысячи рублей,
- в Калугу — 2 тысячи рублей.
