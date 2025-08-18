Лететь дешевле такси: как перелёт Сочи — Уфа обошёлся в 947 рублей

Летом 2025 года самым дешевым перелетом по России стал рейс Сочи — Уфа: билет обошелся всего в 947 рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авиасейлс", исследование которого оказалось в распоряжении ТАСС.

Подробности перелета

Направление: Сочи — Уфа

Цена: 947 рублей

Условие: покупка за два дня до вылета

Авиакомпания: Nordwind Airlines



За границу — тоже недорого

Самым выгодным международным направлением стало путешествие из Москвы в Ташкент. Пассажир авиакомпании Qanot Sharq заплатил всего 1,7 тысячи рублей.

Другие дешевые маршруты

По данным "Авиасейлс", из Москвы летом можно было улететь:

в Санкт-Петербург — за 1,1 тысячи рублей,

в Мурманск — за 1,1 тысячи рублей,

в Калининград — за 1,5 тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга самые доступные билеты были: