Центробанк установил цель по инфляции около 4% в год

Банк России выпустил проект "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики" регулятора на 2025-2027 годы, где раскрыл цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики (ДКП), свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития.
Как сказано в документе, цель ДКП — защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. В проекте Банк России также установил цель по инфляции — вблизи 4% в год. В будущем, после ее замедления и стабилизации вблизи 4%, Банк России рассмотрит возможность снижения уровня цели по инфляции, указано в документе. Однако такое ослабление возможно не ранее 2028 года, отметил регулятор.
Также в проекте Центробанк рассказал, что для целей ДКП более 25 лет проводит мониторинг предприятий, в которых принимают участие руководители около 15 тысяч компаний во всех регионах России. Так Банк России наблюдает за динамикой деловой и инвестиционной активности как в целом в экономике, так и в разрезе видов экономической деятельности.
Центробанк также упомянул о цифровом рубле. Регулятор рассказал, что продолжит внедрение операций с цифровым рублем и что его введение обеспечивает российской экономике ряд преимуществ. Например, это возможность получения доступа к цифровому кошельку через любой банк, подключенный к платформе; в перспективе — повышение доступности финуслуг на отдаленных территориях с ограниченным доступом к сети Интернет. Также плюсом цифрового рубля является снижение стоимости расчетов.
Фото: commons. wikimedia.org/Digr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Красносельский: Приднестровье готово к возможному прекращению подачи газа через Украину
Приднестровье готово к тому, что подача российского газа через Украину в конце 2024 года может прекратиться. Такое заявление сделал президент республики Вадим Красносельский во время пресс-конференции, которая была посвящена 34-й годовщине провозглашения Приднестровья.
Рябков: Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США
Российская Федерация (РФ) сильно озабочена эскалационным курсом Соединенных Штатов и призывает Вашингтон проявить большую ответственность к сложившейся ситуации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Екатерина Гордон не стала извиняться перед певцом Шаманом
Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему считает выступление певца Шамана в Оренбурге за 16 миллионов рублей неправильным.
Основатель Telegram Дуров семь лет не навещал отца в Санкт-Петербурге
Основатель Telegram Павел Дуров семь лет не навещал отца в Петербурге. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на соседей Валерия Дурова.