Центробанк установил цель по инфляции около 4% в год

Банк России выпустил проект "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики" регулятора на 2025-2027 годы, где раскрыл цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики (ДКП), свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития.

Как сказано в документе, цель ДКП — защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. В проекте Банк России также установил цель по инфляции — вблизи 4% в год. В будущем, после ее замедления и стабилизации вблизи 4%, Банк России рассмотрит возможность снижения уровня цели по инфляции, указано в документе. Однако такое ослабление возможно не ранее 2028 года, отметил регулятор.

Также в проекте Центробанк рассказал, что для целей ДКП более 25 лет проводит мониторинг предприятий, в которых принимают участие руководители около 15 тысяч компаний во всех регионах России. Так Банк России наблюдает за динами­кой деловой и инвестиционной активности как в целом в экономике, так и в разрезе видов экономической деятельности.

Центробанк также упомянул о цифровом рубле. Регулятор рассказал, что продолжит внедрение операций с цифровым рублем и что его введение обеспечивает российской экономике ряд преимуществ. Например, это возможность получения доступа к цифровому кошельку через любой банк, подключенный к платформе; в перспективе — повышение доступности финуслуг на отдаленных территориях с ограниченным доступом к сети Интернет. Также плюсом цифрового рубля является снижение стоимости расчетов.

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