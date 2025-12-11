Центробанк России продаёт юани на 14,6 млрд рублей: новая валютная интервенция для стабилизации курса

Банк России провёл продажу юаней на внутреннем валютном рынке на сумму 14,6 млрд рублей с расчётами 10 декабря 2025 года. Об этом сообщает ТАСС. Продажа валюты была осуществлена через валютную секцию Московской биржи в инструменте "юань — рубль".

Продажа юаней и динамика операций

Согласно данным регулятора, предшествующая операция по продаже юаней состоялась 9 декабря 2025 года, и её объём составил 14,7 млрд рублей. Операции с юанем продолжат выполняться на внутреннем рынке в рамках текущей валютной политики Центробанка, что позволяет обеспечивать стабильность курса рубля и способствует поддержанию ликвидности.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты являются частью валютной интервенции, проводимой для стабилизации ситуации на финансовом рынке и управления валютными рисками.