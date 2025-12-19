Ключевая ставка пошла вниз на фоне Прямой линии: ЦБ снизил показатель

Во время прямой линии с президентом Центральный банк объявил о смягчении денежно-кредитной политики, снизив ставку.

Решение регулятора

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 декабря, принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Таким образом, ставка была уменьшена на 50 базисных пунктов. Следующее заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки запланировано на 13 февраля 2025 года.

Ожидания аналитиков и аргументы "за"

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидал более заметного смягчения политики — на 100 базисных пунктов, до уровня 15,5%. По его оценке, ЦБ рассматривал два варианта снижения — на 50 и 100 б. п., а ключевым аргументом в пользу такого шага он называл более быстрое замедление инфляции по сравнению с прогнозами регулятора.

О том, что выбор действительно стоял между двумя сценариями, говорил и старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Он указывал на сохранение низкой месячной инфляции как на основу для смягчения политики, но при этом считал более вероятным именно снижение на 50 б. п.

Критика разрыва с инфляцией и позиция президента

Во время прямой линии Владимир Путин затронул вопрос соотношения инфляции и ключевой ставки и отметил, что именно этот разрыв часто становится предметом претензий к регулятору. По его словам, разница между фактической инфляцией и уровнем ключевой ставки — одна из устойчивых линий критики в адрес Банка России.

Президент также заявил, что старается не вмешиваться в деятельность ЦБ. При этом он отметил, что Центробанк находится под постоянным давлением из-за уровня ключевой ставки, поскольку этот параметр напрямую влияет на стоимость заимствований и ожидания бизнеса.