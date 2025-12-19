Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Банк России
Банк России
© wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0
Главная / Экономика
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:39

Ключевая ставка пошла вниз на фоне Прямой линии: ЦБ снизил показатель

ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых во время прямой линии с Путиным

Во время прямой линии с президентом Центральный банк объявил о смягчении денежно-кредитной политики, снизив ставку.

Решение регулятора

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 декабря, принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Таким образом, ставка была уменьшена на 50 базисных пунктов. Следующее заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки запланировано на 13 февраля 2025 года.

Ожидания аналитиков и аргументы "за"

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидал более заметного смягчения политики — на 100 базисных пунктов, до уровня 15,5%. По его оценке, ЦБ рассматривал два варианта снижения — на 50 и 100 б. п., а ключевым аргументом в пользу такого шага он называл более быстрое замедление инфляции по сравнению с прогнозами регулятора.

О том, что выбор действительно стоял между двумя сценариями, говорил и старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Он указывал на сохранение низкой месячной инфляции как на основу для смягчения политики, но при этом считал более вероятным именно снижение на 50 б. п.

Критика разрыва с инфляцией и позиция президента

Во время прямой линии Владимир Путин затронул вопрос соотношения инфляции и ключевой ставки и отметил, что именно этот разрыв часто становится предметом претензий к регулятору. По его словам, разница между фактической инфляцией и уровнем ключевой ставки — одна из устойчивых линий критики в адрес Банка России.

Президент также заявил, что старается не вмешиваться в деятельность ЦБ. При этом он отметил, что Центробанк находится под постоянным давлением из-за уровня ключевой ставки, поскольку этот параметр напрямую влияет на стоимость заимствований и ожидания бизнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аренда полувагонов в России упала на 66% за девять месяцев — Савчук сегодня в 9:08
Цены на аренду полувагонов обрушились ниже плинтуса — вот что ждет рынок дальше

Аренда полувагонов в России подешевела более чем на 60%. Аналитики объясняют причины обвала и предупреждают о рисках нового минимума.

Читать полностью » Рынок кредитных карт в ноябре упал до минимума с апреля 2022 года — РИАН сегодня в 8:48
Ноябрьский провал: рынок кредитных карт рухнул так сильно, что такого не было

В ноябре россияне оформили минимум кредитных карт с апреля 2022 года: выдачи упали на 12%, но средний лимит вырос до 91,5 тыс. рублей.

Читать полностью » Минпромторг прогнозирует рост локализации косметики в России до 70% к 2026 году — ТАСС сегодня в 8:15
То, чем пользуются каждый день, стало отечественным: рынок меняется быстрее, чем кажется

Минпромторг прогнозирует рост локализации парфюмерно-косметической продукции до 70%. Отрасль продолжает активно расти после ухода иностранных брендов.

Читать полностью » Энергетики хотят получать 126 тысяч рублей в месяц — hh.ru сегодня в 7:50
Их труд оценили в 98 тысяч, а они хотят 126: расклад на рынке, который всех удивил

Зарплатные ожидания энергетиков заметно опережают предложения работодателей: разница достигла 28%. Где платят больше всего и где вакансий больше?

Читать полностью » Ключевая ставка пойдет вниз в 2026 году — аналитик Замалеева сегодня в 7:47
Доходность по вкладам тает на глазах: как собрать лестницу и спасти свои проценты

Ставки по вкладам, по оценкам, уже прошли пик. Аналитик объяснила, как в 2026 году выстроить депозиты "лестницей" и не потерять доход.

Читать полностью » Пенсия по инвалидности превысит 17 тысяч рублей в 2026 году — РИАН сегодня в 7:44
Не просто цифры: почему работающие инвалиды будут получать на сотни рублей больше

Средняя пенсия по инвалидности в 2026 году превысит 17 тысяч рублей. В "Известиях" привели расчеты и напомнили о способе увеличить выплаты.

Читать полностью » Более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес в 2025 году — аналитики сегодня в 7:42
Налоговая зафиксировала рекорд: регистраций бизнеса оказалось на 28% больше, чем ликвидаций

В 2025 году более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес, но число компаний в России всё равно выросло. Что происходит с рынком?

Читать полностью » ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми активами — ТАСС сегодня в 7:40
Инвестициям стало тесно: почему без цифры рынок больше не работает

ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми финансовыми активами, чтобы поддержать венчурный рынок и технологические компании.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Медики предупреждают о рисках гиподинамии в новогодние каникулы – SHOT ПРОВЕРКА
Красота и здоровье
Простые упражнения для снятия напряжения в спине после рабочего дня за компьютером – советы тренера
Красота и здоровье
Екатерина Суркова: генетика задаёт основу для кожи, но правильный уход важен не меньше
Россия
Выпускники педагогических вузов освобождены от обязательной отработки – Путин
Россия
Путин заявил, что водоснабжение в Донецке стабилизируется после контроля ВС РФ за Славянском
Еда
Яичная запеканка идеально подойдет на завтрака для большой компании в новогоднее утро— Serious Eats
Россия
Владимир Путин заявил, что Россия не начала конфликт в Украине, а была вынуждена вмешаться
Дом
Генеральная уборка без плана отнимает силы — эксперты по быту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet