золотые слитки
золотые слитки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:19

Спад или тактика? Почему снижение закупок золота в ноябре — это не конец, а только пауза

Центробанки купили 45 тонн золота в ноябре 2025 года — World Gold Council

Мировые центробанки продолжают рассматривать золото как один из ключевых защитных активов, несмотря на колебания объемов закупок от месяца к месяцу. Даже небольшое снижение интереса не меняет общей картины: в 2025 году спрос со стороны регуляторов остается стабильно высоким и заметно влияет на рынок драгоценных металлов. Об этом, в частности, сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на данные профильной международной организации.

Сколько золота купили центробанки

Согласно информации Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в ноябре 2025 года мировые центральные банки приобрели в общей сложности 45 тонн золота. Этот показатель оказался ниже октябрьского, однако снижение в отчете WGC названо умеренным и не выходящим за рамки общей тенденции года.

Эксперты совета подчеркивают, что даже при меньших объемах по сравнению с предыдущим месяцем уровень спроса остается высоким, если рассматривать его в контексте всей динамики 2025 года. Для регуляторов золото по-прежнему служит инструментом диверсификации резервов и страховкой от финансовых рисков.

Кто стал основными покупателями

Наиболее активными участниками рынка в ноябре стали центральные банки Польши и Бразилии. Польский регулятор увеличил свои золотые резервы на 12 тонн, а Бразилия — на 11 тонн. Эти страны вошли в число лидеров по наращиванию запасов драгметалла за месяц.

Помимо них, золото продолжили закупать Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Чехия, подтверждая устойчивый интерес к металлу со стороны регуляторов разных регионов. Более умеренный прирост показали центральные банки Китая и Индонезии, каждый из которых увеличил резервы примерно на одну тонну.

Итоги года и долгосрочный тренд

По данным Всемирного совета по золоту, крупнейшим официальным покупателем с начала 2025 года остается Национальный банк Польши. Совокупный объем его закупок за год достиг около 95 тонн, что делает страну одним из ключевых игроков на рынке золота среди центробанков.

Аналитики отмечают, что подобная активность отражает стремление регуляторов укреплять резервы в условиях глобальной экономической неопределенности. Даже при изменении темпов покупок золото сохраняет статус стратегического актива для многих государств.

