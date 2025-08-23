Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
манты
манты
© Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:03

Манты перед которыми не устоит ни один гость: секрет не в мясе, а в тесте

Как приготовить тесто для мантов

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни манты получаются суховатыми, а другие — невероятно сочными, буквально тающими во рту? Всё дело не только в рецепте, но и в маленьких хитростях, которые превращают простое блюдо в кулинарный шедевр. Сегодня мы раскроем все секреты приготовления идеальных мантов с мясом и картошкой, которые гарантированно не оставят равнодушными ни одного члена вашей семьи.

Это блюдо, пришедшее к нам из азиатской кухни, покоряет своим вкусом и сытностью. Его главный козырь — сочная, ароматная начинка, заключенная в тончайшее, но при этом удивительно эластичное тесто. И да, добиться такого результата в домашних условиях проще, чем кажется!

Секрет идеального теста: основа основ

Правильное тесто — это 50% успеха. Оно должно быть достаточно плотным, чтобы не порваться под тяжестью сочной начинки, но оставаться нежным и тонким после приготовления.

Сначала займемся тестом

В миску просейте муку, разбейте яйцо, добавьте соль и немного воды. Замесите тесто. В процессе замешивания добавляйте постепенно оставшуюся воду. Муку предварительно просейте, благодаря этому тесто получится нежнее. О свойствах муки читайте в статье по ссылке в конце рецепта.

Вымешивайте тесто сначала лопаткой

Потом перейдите на ручной замес на столе до тех пор, пока тесто не станет гладким и перестанет липнуть к рукам. Скатайте тесто в шар, положите в миску, накройте пищевой пленкой и отправьте на 1 час в холодильник. Тесто "отдохнет" и станет более эластичным и послушным.

Этот этап "отдыха" важен. Клейковина (глютен) в муке расслабляется, тесто становится более податливым для раскатки и меньше рвется.

Волшебная начинка: главный источник сочности

Именно здесь скрываются те самые хитрости, которые делают манты невероятно сочными. Ключевой момент — все ингредиенты для начинки пропускаются через мясорубку, что позволяет им идеально смешаться и создать единую, насыщенную вкусом массу.

Тем временем займитесь приготовлением начинки. Говядину промойте, обсушите, нарежьте небольшими кусочками. Лук и картофель тщательно вымойте щеткой и очистите.

Мясо пропустите через мясорубку.

Овощи натрите на мелкой терке или также пропустите через мясорубку. Подготовленный таким образом лук и картофель придадут мантам сочность.

Соедините в миске фарш, овощи, добавьте соль и тщательно перемешайте.

Интересный факт: исторически манты готовили с бараниной, но в разных регионах рецепт адаптировали под доступное мясо. Говядина, свинина или даже конина — каждая вариация по-своему уникальна. Картошка же, которую часто добавляют в русскоязычных странах, делает начинку более нежной и является отличным бюджетным способом увеличить объем фарша.

Сборка и приготовление: финальный аккорд

Тесто и начинка готовы, осталось собрать наши манты и сварить их. Классическая форма — это не только дань традиции, но и гарантия того, что они равномерно приготовятся.

Тесто достаньте их холодильника, разделите на 4 части.

Каждую четвертинку теста раскатайте в прямоугольный пласт. Нарежьте его на квадратики.

В середину каждого квадратика положите столовую ложка начинки и скрепите между собой противоположные края, собирая их в центре. Затем свободные кончики соедините между собой, формируя классическую форму мантов. По желанию можете добавить сливочное масло в начинку. Манты станут еще сочнее и вкуснее.

Решетку мантоварки смажьте сливочным маслом. Выложите манты, ставьте в кастрюлю, плотно закройте крышкой. После закипания воды готовьте манты на пару примерно 20 минут. Точное время зависит от размеров получившихся мантов. Также можно использовать пароварку, мультиварку со специальной паровой решеткой (режим выбирайте согласно инструкции по применению к вашему прибору). Даже можно соорудить пароварку из кастрюли и дуршлага.

Совет: подавайте готовые манты горячими, сдобрив сливочным маслом и посыпав мелко нарезанным зеленым луком. Идеальным дополнением станет чашка томатного соуса или традиционный азиатский соус на основе соевого соуса, уксуса и чеснока.

Невероятно вкусные и нежные. Съедаются молниеносно! Манты с мясом и картошкой получаются очень сочными благодаря маленьким хитростям. Все ингредиенты для начинки пропускаются через мясорубку. Тесто эластичное и мягкое — просто идеально для тонкой раскатки. Попробуйте!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Биолог Самуэль Кунья: белая нить в яйце — это халаза, признак свежести сегодня в 2:26

Белая нить внутри яйца пугает многих — а зря: правда оказалась совсем другой

Белая нить внутри яйца часто вызывает вопросы и догадки. На самом деле она важна, безопасна и даже полезна, а её наличие многое говорит о свежести.

Читать полностью » Рецепт хашламы из говядины с пивом в казане на костре сегодня в 2:11

Ваши гости спросят рецепт: простое блюдо, которое создает атмосферу гостеприимства как на Кавказе

Откройте секрет идеального блюда для пикника — хашлама из говядины с пивом. Готовится без лишних хлопот в казане, томясь на медленном огне.

Читать полностью » Как приготовить шарлотку с яблоками без миксера сегодня в 2:06

Секрет идеальной шарлотки раскрыт: главный ингредиент оказались не яблоком

Секрет идеальной шарлотки без миксера! Простой рецепт нежного и пышного яблочного пирога, который покорит ваших близких. Всего несколько шагов к кулинарному успеху.

Читать полностью » Рецепт курицы в панировке из тапиоки: безглютеновый вариант с хрустящей корочкой сегодня в 1:26

Жареная курица стала ещё вкуснее: муку и яйца заменили необычным продуктом

Откройте секрет приготовления жареной курицы в тапиоковой панировке: без глютена, без яиц, но с неповторимым хрустом и сочным вкусом.

Читать полностью » Рецепт салата Генерал со свеклой и копченой курицей сегодня в 1:13

Запах копченой курицы, хруст лука, сладость свеклы: какой салат будоражит все рецепторы сразу

Салат "Генерал" — это фейерверк вкуса! Узнайте, как слои копченой курицы, свеклы и овощей создают идеальное блюдо для торжества. Поразите гостей!

Читать полностью » Как приготовить теплый салат с перцем сегодня в 1:09

Запах, от которого сбегутся все соседи: простая готовка, которая пахнет как самый дорогой ресторан в городе

Яркий и легкий теплый салат с перцем, который готовится за 10 минут. Узнайте, как простое блюдо может стать кулинарным шедевром с помощью одного секретного ингредиента.

Читать полностью » Пошаговый рецепт пирога с курицей, кукурузой и зеленью сегодня в 0:21

Секретный пирог из простых продуктов: вкус как в дорогом ресторане

Деревенский куриный пирог с сочной курицей, кукурузой и горошком — рецепт, который возвращает вкус детства и легко становится главным на столе.

Читать полностью » Как пожарить куриные окорочка с чесноком на сковороде сегодня в 0:16

Ваши дети будут просить добавки: волшебный рецепт курицы, перед которым не устоит ни один привереда

Сочные куриные окорочка с хрустящей корочкой и ароматом чеснока. Простой рецепт вкуснейшего ужина без лишних хлопот. Удивите своих близких!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Кратеры на спутнике Юпитера могут указывать на следы темной материи
Красота и здоровье

Диетолог Солнцева: антоцианы в красном луке защищают сосуды и препятствуют развитию опухолей
Спорт и фитнес

Коннор Флеминг назвал мышцы, которые развивает упражнение kang squat
Еда

Приготовление запеченного картофеля в фольге при 250 градусах
Дом

Как сценарии умного освещения помогают моей семье в повседневной жизни
Красота и здоровье

Секрет сильного иммунитета: 200 г шиповника заменят килограмм апельсинов
Дом

Освещение вечером: влияние на сон и восстановление организма
Садоводство

Редкий полив против засухи: как глубина 30 см спасает растения — данные ученых Калифорнии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru