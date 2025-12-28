Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:11

Центр притяжения зимы: почему главная ёлка переехала на центральную площадь

Главную новогоднюю ёлку Владивостока установили у театра Горького в 1959 году — PrimaMedia

История главной новогодней ёлки Владивостока отражает изменения, которые переживал город на протяжении десятилетий. От скромных живых деревьев советской эпохи до масштабных праздничных конструкций на центральной площади — этот символ Нового года всегда был частью городской жизни. Об этом сообщает РИА PrimaMedia.

1959 год: первые новогодние традиции

В конце 1950-х годов главная новогодняя ёлка Владивостока располагалась не на центральной площади, а напротив театра имени Горького. В те годы устанавливали живую ель, украшенную электрическими гирляндами, что уже тогда считалось элементом праздничного прогресса.

Рядом с деревом размещали фигуру Деда Мороза и обустраивали небольшой новогодний городок для детей. Эти первые праздничные пространства становились местом притяжения семей и символизировали начало формирования городской новогодней традиции.

1975 год: переезд на центральную площадь

К середине 1970-х годов традиция окончательно закрепилась на главной площади Владивостока. Именно тогда центральная площадь стала постоянным местом установки главной новогодней ёлки Приморья. Здесь устанавливали высокую живую ель, вокруг которой формировалось полноценное праздничное пространство.

Городские власти дополняли оформление ледяной горкой, катком и множеством небольших ёлочек. В результате на площади появлялся настоящий "лесной уголок", который привлекал горожан и создавал атмосферу масштабного зимнего праздника.

1978 год: звезда и зимние развлечения

В 1978 году главным украшением ёлки стала большая красная звезда на макушке, дополненная гирляндами. Масштабного праздничного городка в тот период уже не было, однако для жителей продолжал работать популярный каток, который оставался одним из центров притяжения.

В районе, где сегодня расположена стела "Город воинской славы", устанавливали самодельные фигуры снеговиков. Их создавали из подручных материалов, и они напоминали сказочных персонажей, став заметной частью новогоднего оформления и городской атмосферы тех лет.

