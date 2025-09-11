Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Центр механотерапии Цандеровского института
© commons.wikimedia.org by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:56

Тренажёры XIX века, которые до сих пор работают: музей, где время остановилось

Центр механотерапии в Ессентуках продолжает использовать аппараты Цандера 1902 года

Не каждый музей может похвастаться тем, что его экспонаты работают по прямому назначению уже больше века. В Ессентуках есть именно такое место — Центр механотерапии Цандеровского института. Об этом сообщает телеграм-канал "вы ушли с маршрута".

История, которая началась в 1902 году

Здание Центра расположено в самом сердце Курортного парка. Более ста лет назад, в 1902 году, здесь открылся институт массажа, ортопедии и врачебной гимнастики. Аппараты для занятий закупили у шведского врача-новатора Густава Цандера. Всего было около 60 тренажёров — и значительная их часть продолжает работать до сих пор.

Эти устройства были разделены на активные и пассивные. Первые двигались от электромотора, вторые требовали участия самого пациента. Среди самых необычных экземпляров — тренажёры "лошадь" и "верблюд", имитировавшие верховую езду, массажёры для пальцев и спины, а также система для расширения грудной клетки. Отдельного внимания заслуживает аппарат "от запоров" — с деревянными роликами, которые катались по животу пациента.

Человек, который спас оборудование

Уникальные тренажёры могли исчезнуть навсегда, если бы не упорство Евдокима Жерноклеева, подростка из Ессентуков. Он начинал здесь подручным и буквально спас оборудование дважды.

Во время Гражданской войны юный Жерноклеев силой вернул вывезенные аппараты обратно. А в годы немецкой оккупации 1942-го разобрал их и спрятал под видом металлолома. Благодаря его смекалке коллекция уцелела и сохранилась в рабочем состоянии.

Тренажёры в кадре и в реальности

Механизмы Цандера стали не только частью истории медицины, но и кинематографа. Именно здесь проходили съёмки фильма "Любовь и голуби". На одном из тренажёров в кадре сидела Людмила Гурченко, рядом находился Александр Михайлов.

Сегодня аппараты доступны и как музейные экспонаты, и как действующие тренажёры. Посетители могут приобрести билет за 200 рублей, чтобы просто осмотреть коллекцию. Но особый интерес вызывает возможность разового занятия. По отзывам, ощущения от таких тренировок трудно передать словами.

Есть и некоторые ограничения: работать на тренажёрах можно только с 10 до 12 утра, а понедельник объявлен санитарным днём.

Атмосфера прошлого

Стоит приготовиться к тому, что зал наполнен звуками работающих механизмов. Гул здесь такой, что посетителям приходится повышать голос, чтобы услышать друг друга.

Факт

Цандеровские тренажёры можно считать предшественниками современных фитнес-залов. Густав Цандер ещё в XIX веке считал, что правильные движения и дозированная нагрузка способны лечить болезни. Его изобретения применялись в разных странах Европы, а в Ессентуках сохранились в уникальном масштабе.

