Долголетие не было её целью: история женщины, которая просто жила без вредных привычек

Вековой рубеж для Руби Гринвуд не стал поводом для подведения итогов или отказа от привычного ритма жизни. В 103 года она продолжает заниматься тем, что считает важным, и называет это своим личным способом оставаться активной и нужной. Историей американской долгожительницы поделилось издание Life 5 News.

Жизнь длиной больше века

Руби Гринвуд родилась в 1922 году в американском штате Вермонт. Детство она провела на ферме, где с ранних лет была приучена к труду. Повзрослев, она вместе с мужем управляла компанией по продаже строительных материалов, и работа на протяжении всей жизни оставалась для нее естественной частью повседневности.

Своё долголетие Гринвуд связывает именно с таким укладом. По ее словам, она всегда много работала и избегала вредных привычек. Здоровый образ жизни, как считает женщина, сыграл не последнюю роль в том, что ей удалось сохранить активность в столь почтенном возрасте.

Привычки, которые стали основой долголетия

Говоря о главных принципах своей жизни, долгожительница подчеркивает простые, но последовательные правила.

"Я никогда не пила и не курила. Не знаю, связано ли с это с моим возрастом", — рассказала Руби Гринвуд.

Она признается, что не задумывалась о долголетии как о цели. Вместо этого старалась жить без излишеств и сохранять внутреннюю дисциплину. Такой подход, по ее мнению, помог ей избежать многих проблем со здоровьем и сохранить ясность ума.

Вязание как способ идти дальше

Свое 103-летие Руби Гринвуд отметила за привычным занятием — вязанием. Она делает шапочки для детей из соседнего района и считает это не просто хобби, а способом оставаться вовлеченной в жизнь.

Долгожительница называет вязание возможностью "продолжать жить и идти вперед", находя в этом занятии смысл и радость.

Готовые изделия она раздает детям в местной церкви, прихожанкой которой является уже около 70 лет.

"Я рада, что кто-то может их носить", — говорит Гринвуд.

Польза для других и отношение к жизни

За все время Руби связала около 226 шапок, на каждую из которых уходит примерно два дня. Она с удовольствием наблюдает, как малыши носят ее подарки, и признается, что именно это придает ей силы.

На вопрос о страхе смерти Гринвуд отвечает спокойно. Она не испытывает тревоги, но и не собирается сдаваться.