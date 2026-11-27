В шестидесяти восьми световых годах за пределами нашего солнечного двора висит в пустоте призрачно-голубое облако. Это SNR G295.5+09.7, объект, который астрономы ласково называют Рубинкой или Нимфой. Свежие снимки, полученные с помощью камеры Dark Energy Camera (DECam) на горе Тололо в Чили, раскрыли его структуру в деталях: это не просто украшение ночного неба, а материальный след гибели звезды, произошедшей семь-десять тысяч лет назад.

Пепел гиганта

Когда массивная звезда в созвездии Центавра исчерпала свои термоядерные запасы, она не просто погасла. Она взорвалась. Внешние слои звезды были выброшены в межзвездную среду и ударились по окружающим газам. Кинетическая энергия этих столкновений и заставляет остатки светиться сегодня — слабую, но уловимую для 570-мегапиксельного детектора свечение видят астрономы из Национальной лаборатории опто-инфракрасной астрономии (NOIRLab).

В центре этого вихря пыли и газа спрятан последний артефакт той эпохи: нейтронная звезда. Это компактное ядро, в котором масса, превышающая солнечную в полтора раза, сжата в сферу диаметром всего двенадцать миль. Для наглядности: этот космический объект по размеру меньше, чем город Тусон в Аризоне. Он удерживает колоссальную массу за счет сил вырожденностного давления, не давая себе коллапсировать дальше.

Хрупкая граница существования

Существование этой нейтронной звезды — вопрос балансов. Если бы масса центральной части звезды была чуть больше, а давление вырожденностного вещества не смогло бы удержать коллапс, вместо нейтронной звезды образовалась бы черная дыра. В том случае вращающиеся спирали газа и пыли, которые мы видим на фотографиях, никогда не стали бы видимыми. Гравитационный колодец черной дыры удержал бы всю эту материю в небытии, скрыв за горизонтом событий последнюю страницу истории звезды.

То, что мы видим сейчас — голубоватое сияние на границе распада, — результат того, что звезда удержала равновесие. Нейтронная звезда существует, потому что материя отказалась стать черной дырой, и именно это спасло остатки ее тела от полного исчезновения.