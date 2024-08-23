Апельсиновый сок: рекордные цены. Исторический максимум на бирже

В пятницу мировые биржевые котировки апельсинового сока достигли рекордного уровня, превышая 5 долларов за фунт замороженного концентрата, как следует из данных ICE Futures.
К 16:10 по московскому времени стоимость фьючерса на сентябрьский замороженный концентрат апельсинового сока увеличилась на 0,8%, достигнув 4,97 доллара за фунт. В районе 15:00 по московскому времени цена поднялась до 5,06 доллара, что стало новым историческим максимумом.
Рост цен на апельсиновый сок обусловлен ухудшением прогнозов по урожаю апельсинов в Бразилии. Согласно последним оценкам, текущий сельскохозяйственный год принесет снижение урожая апельсинов на 25%, что будет минимальным показателем с 1988 года.
Кроме того, по информации Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, запасы апельсинового сока из страны по итогам прошлого года находились вблизи многолетних минимумов.
Фото: Wikimedia Commons/ Свежий апельсиновый сок , подгерволок , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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