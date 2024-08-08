Врио губернатора Курса заявил о пресечении незаконного повышения цен в регионе

В Курске проверят магазины на необоснованное повышение цен после атаки

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе проводится проверка на факты необоснованного завышения цен в торговых центрах, гостиницах, кафе.

По словам Смирнова, такие случаи будут пресекаться, и он дал поручения своим заместителям и Федеральной антимонопольной службе по Курской области совместно провести проверку.

Кроме того, Смирнов отметил, что в регионе продолжают работать специальные службы для помощи гражданскому населению, а также работают над обеспечением безопасности АЗС.

В связи с недавней атакой ВСУ, Курская область переживает период высокой напряженности и необходимости быстрой реакции на события.

Врио губернатора отметил, что в результате боев в Курской области и около границы с Украиной потерпели урон не только военные, но и гражданские жители.

Однако, несмотря на сложность ситуации, власти Курской области остаются в готовности оказать помощь гражданскому населению и обеспечить их безопасность.

Фото: From Wikimedia Commons/ Homoatrox (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)