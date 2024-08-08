Врио губернатора Курса заявил о пресечении незаконного повышения цен в регионе

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе проводится проверка на факты необоснованного завышения цен в торговых центрах, гостиницах, кафе.
По словам Смирнова, такие случаи будут пресекаться, и он дал поручения своим заместителям и Федеральной антимонопольной службе по Курской области совместно провести проверку.
Кроме того, Смирнов отметил, что в регионе продолжают работать специальные службы для помощи гражданскому населению, а также работают над обеспечением безопасности АЗС.
В связи с недавней атакой ВСУ, Курская область переживает период высокой напряженности и необходимости быстрой реакции на события.
Врио губернатора отметил, что в результате боев в Курской области и около границы с Украиной потерпели урон не только военные, но и гражданские жители.
Однако, несмотря на сложность ситуации, власти Курской области остаются в готовности оказать помощь гражданскому населению и обеспечить их безопасность.
Фото: From Wikimedia Commons/ Homoatrox (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
МОК намерен наградить медалями российских фигуристок
Международный олимпийский комитет (МОК) планирует в ближайшее время вручить бронзовые медали российским фигуристам за их выступление в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МОК, подчеркнув своё уважение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и обещание выполнить вручение наград в установленные сроки.
В Германии назвали планы Трампа по урегулированию конфликта нереалистичными
Амира Мохамед Али, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), высказалась против плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине за один день.
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах и литературе
Президент России Владимир Путин ратифицировал федеральный закон, направленный на борьбу с распространением наркотической пропаганды в литературе и искусстве, а также вводящий определение "антинаркотическая пропаганда". Официальный текст закона опубликован на портале для официального опубликования правовых актов.
В ДГТУ обсудят актуальные вопросы науки и образования
В Донском государственном техническом университете проходит международная научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития науки и образования в условиях формирования технологического суверенитета".