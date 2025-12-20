Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
женщина в магазине
женщина в магазине
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:51

Цена огурцов и свеклы растёт, а сметана дешевеет: что происходит с продовольственными ценами в Астрахани

Продукты в Астраханской области продолжают демонстрировать нестабильность цен — АБН 24

Астраханская область продолжает демонстрировать разнообразную динамику цен на продовольственные товары, что отражает изменения в потребительских ценах на основные продукты. Согласно еженедельному мониторингу, проведенному Астраханьстатом, на ряд товаров цены увеличились, в то время как другие стали дешевле. Об этом сообщает АБН 24.

Продукты, которые подорожали

Вторую неделю подряд наибольший рост цен отмечается у огурцов, которые подорожали на 4,45%. Также значительное удорожание наблюдается у свеклы (прибавила 2,77%), яблок (2,4%) и полукопченой колбасы (2,5%). Лук стал дороже на 1,75%. Продукты, такие как говядина, свинина, творог, куриные яйца, печенье, макароны и черный чай подорожали на менее чем 1%.

Продукты, которые подешевели

Некоторые популярные товары стали дешевле. Например, стоимость помидоров снизилась на 2,69%, моркови — на 1,58%, а бананов — на 0,14%. Картофель подешевел на 0,11%. Молоко и твердые сыры стали дешевле на 1,7%, а наибольшее снижение цен наблюдается у сметаны — её стоимость упала на 4,4%.

Эти колебания цен свидетельствуют о сохраняющейся нестабильности на продовольственном рынке региона, что оказывает влияние на потребительские привычки и покупательскую способность населения.

