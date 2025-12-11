Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:58

Цена одной ошибки на станке: ампутация пальцев стала сигналом, который предприятие не могло игнорировать

Предприятие выплатило 190 тысяч за травму с ампутацией пальцев — прокуратура

В Приморском крае прокуратура добилась компенсации морального вреда для очередного пострадавшего работника — об этом сообщает ИА DEITA.RU. После производственной травмы, приведшей к частичной ампутации пальцев, сотруднику было выплачено 190 тыс. рублей, а проверка предприятия выявила серьёзные нарушения в сфере охраны труда.

Обстоятельства несчастного случая

Инцидент произошёл в феврале 2024 года на одном из предприятий Арсеньева. Во время работы на фрезеровочном станке сотрудник получил тяжёлую травму, которая закончилась частичной ампутацией двух пальцев. Материалы проверки показали, что технологический процесс был организован с нарушениями, а контроль за безопасностью труда не обеспечивался должным образом.

Интересы пострадавшего в суде представляла прокуратура. Арсеньевский городской суд удовлетворил иск в полном объёме, и предприятие выплатило компенсацию морального вреда. Проверка, проведённая после инцидента, выявила многочисленные отступления от требований охраны труда, что привело к внесению представления руководителю организации.

Реакция надзорных органов и устранение нарушений

По результатам проверки от работодателя потребовали усилить инструктаж сотрудников, работающих с опасными механизмами, и пересмотреть подход к контролю за соблюдением техники безопасности. Ведомство указало на недопустимость пренебрежения правилами при работе со сложным оборудованием. Представление прокуратуры было исполнено, нарушения устранены, и на предприятии введён усиленный контроль за обучением персонала.

Ситуация с травмами оказалась не единственной в Арсеньеве. Ещё одна сотрудница местного предприятия, столкнувшаяся с производственным заболеванием, также получила судебную защиту. Женщина, более десяти лет трудившаяся с опасными химическими веществами без должных средств защиты, добилась компенсации в 400 тыс. рублей. Заболевание — онкологическое поражение органов кроветворной системы — было выявлено в 2023 году. Несмотря на судебное решение, компенсация пока не выплачена, и прокуратура контролирует исполнение.

Системные проблемы и вопросы безопасности

В публикации отмечается, что неизвестно, связаны ли оба случая с одним и тем же работодателем или же нарушения охраны труда носят характер, распространённый среди предприятий города. Оба эпизода демонстрируют, насколько остро в Арсеньеве стоит вопрос соблюдения правил безопасности и реальной защиты сотрудников, работающих с опасным оборудованием и химическими веществами.

Надзорные органы продолжают следить за ситуацией, подчёркивая необходимость постоянного контроля и соблюдения норм, которые способны предотвратить повторение подобных происшествий.

