Цена долга выросла до 2,5 миллионов: Приморье усилило выплаты участникам спецоперации

В Приморском крае улучшили меры материальной поддержки для тех, кто заключает контракт для участия в специальной военной операции. Теперь единовременная выплата при подписании договора составляет 2,5 миллиона рублей. Вместе с ежемесячным денежным довольствием от 210 тысяч рублей контрактник за первый год службы может получить более пяти миллионов.

Дополнительные льготы и компенсации

Региональные власти подчёркивают, что финансовая помощь — лишь часть комплекса мер, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. В Приморье действует более 35 видов региональных льгот, которые включают различные социальные, жилищные и образовательные программы.

"В Приморье существует более 35 таких мер, включая списание просроченных процентов по кредитам, компенсацию 50 % расходов на коммунальные услуги, предоставление служебного жилья или компенсацию за аренду, а также льготные условия для ипотечного кредита", — передаёт vladivostok1. ru.

Выплаты и субсидии доступны всем, кто заключает контракт с Министерством обороны, независимо от места прописки в крае. При этом оформление льгот происходит через центры "Мои документы" и военкоматы.

Поддержка семей военнослужащих

Особое внимание уделяется семьям участников СВО. Дети контрактников имеют право на внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах и колледжах, а также освобождение от оплаты за кружки, секции и творческие студии.

Кроме того, для членов семей предусмотрены специализированные медицинские путёвки - санаторное лечение и восстановительные программы. Эти меры направлены на то, чтобы помочь близким военнослужащих справиться с эмоциональной и физической нагрузкой во время службы главы семьи.

Возможности после службы

Программа поддержки распространяется и на период после завершения контракта. Военнослужащие получают право на приоритетное поступление в вузы и колледжи, а также возможность бесплатного обучения новым профессиям.

Учебные программы разработаны с учётом потребностей регионального рынка труда. Среди наиболее востребованных направлений — кадровое дело, юриспруденция, управление транспортом, бухгалтерский учёт в системе 1С и компьютерная графика. Такое обучение позволяет бывшим контрактникам быстрее адаптироваться к гражданской жизни и найти стабильную работу.

Комплексная система поддержки

Приморье становится одним из регионов, где создана целая система мер для тех, кто решил связать жизнь со службой. Денежные выплаты, льготы для семей и возможности профессионального роста формируют устойчивую модель поддержки, в которой военная служба воспринимается не только как долг, но и как путь к стабильности и социальной защищённости.