Кирка Грейфрайерс и кладбище
Кирка Грейфрайерс и кладбище
© commons.wikimedia.org by Kim Traynor is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:37

Кладбища становятся новыми музеями Европы: что ищут туристы среди надгробий

Кинорежиссёр Джоно Намара называет кладбища “музеями под открытым небом” и объездил сотни некрополей Европы

Путешествия по местам захоронений, которые ещё недавно считались уделом странных энтузиастов, становятся новым направлением культурного туризма. Все больше европейцев и гостей континента выбирают прогулки среди надгробий вместо очередей в музеи и фотосессий у "топовых" достопримечательностей.

Такое увлечение называют тафофилией — любовью к кладбищам и эпитафиям. Для многих это способ увидеть историю страны через судьбы её жителей и ощутить атмосферу времени, которую не передадут ни путеводители, ни туристические гиды.

Кладбища как зеркало культуры

"Кладбища — это не страшные или жуткие места", — сказал кинорежиссер Джоно Намара.

Намара, посвятивший себя изучению старинных захоронений, объездил сотни европейских некрополей. Он утверждает, что именно здесь можно понять, как народы помнят своих предков и какие ценности для них действительно важны.

Кладбища, по его словам, — это "музеи под открытым небом", где искусство, архитектура и религия переплетаются в одной точке. Среди любимых мест режиссера — знаменитая "Великолепная семерка" в Лондоне, Père Lachaise в Париже и Laeken в Брюсселе. В планах у путешественника — венское Центральное кладбище, где покоятся Бетховен, Шуберт и Брамс.

Почему туристы выбирают кладбища

Пока туристические агентства заполняют буклеты пляжами и замками, растёт число тех, кто ищет новые формы отдыха. Людей привлекает возможность уйти от шума, почувствовать историю города и открыть места, не отмеченные на картах массового туризма.

"В поисках кладбищ вы пробираетесь сквозь повседневную ткань города и видите, как культура помнит своих мертвых", — добавил кинорежиссер.

Для таких путешественников важно не просто "посетить страну", а по-настоящему понять её. Они предпочитают камерные прогулки по тихим аллеям, где каждая могила рассказывает свою историю.

Лучшие кладбища Европы для посещения

Британский историк смерти Дэн О'Брайен из Университета Бата уверен, что кладбища — это хранилища коллективной памяти. Его интерес к ним начался с обычных прогулок, но постепенно превратился в исследование символики и архитектуры надгробий.

Особое внимание он уделяет memento mori — изображениям черепов и костей, напоминающих о бренности жизни. Среди любимых мест ученого — Greyfriars Kirkyard в Эдинбурге, Tower Hamlets в Лондоне и Warstone Lane в Бирмингеме.

"Кладбище Сан-Микеле в Венеции — тихое и прекрасное место рядом с туристическими кварталами", — отметил профессор Дэн О'Брайен.

Он также советует обратить внимание на крошечное кладбище домашних животных в Бате — уютный уголок, спрятанный в сердце города. Следующим пунктом его маршрута станет St Louis No.1 в Новом Орлеане, старейшее кладбище региона, знаменитое своими мраморными гробницами и атмосферой таинственности.

Советы путешественникам

  1. Перед посещением узнайте часы работы кладбища — многие закрываются раньше музеев.
  2. Возьмите с собой воду и удобную обувь — прогулки по старым аллеям могут быть долгими.
  3. Уважайте покой: не фотографируйте без разрешения, не трогайте надгробия.
  4. Чтобы узнать больше, ищите QR-коды или локальные приложения — некоторые кладбища предлагают аудиогиды.
  5. Обязательно исследуйте соседние районы — рядом с некрополями часто расположены старинные кофейни и антикварные лавки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Относиться к кладбищу как к туристическому аттракциону.
    → Последствие: Потеря уважения к культурному наследию.
    → Альтернатива: Рассматривайте его как музей — место размышления и истории.
  • Ошибка: Посещать в часы массового наплыва.
    → Последствие: Теряется ощущение тишины.
    → Альтернатива: Приходите утром или ближе к вечеру.
  • Ошибка: Игнорировать символику и надписи.
    → Последствие: Упускается суть культурного кода.
    → Альтернатива: Изучите значение символов и эпитафий заранее.

А что если…

А что если включить посещение кладбища в обычный маршрут выходного дня? Например, отправиться на Père Lachaise после прогулки по Монмартру или пройтись по Highgate Cemetery после музея Виктории и Альберта. Такие прогулки могут стать эмоциональным контрастом и подарить новое ощущение города.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Возможность побыть в тишине и вдали от толпы

Не всем комфортно посещать кладбища

Историческая и культурная ценность

Иногда сложно найти информацию на месте

Эстетика архитектуры и скульптуры

Могут требоваться платные экскурсии

Уникальные виды на город

В некоторых странах строгие правила посещения

Эмоциональная глубина и философское вдохновение

Плохая погода способна испортить впечатление

Мифы и правда о кладбищенском туризме

Миф: Это мрачно и неуместно.
Правда: Современные туристы воспринимают кладбища как культурные объекты, где можно узнать больше о прошлом.

Миф: Там нечего смотреть.
Правда: Многие кладбища поражают архитектурой, скульптурами и живописными пейзажами.

Миф: Посещение кладбища — это траур.
Правда: Это способ понять жизнь через память о тех, кто её прожил.

Интересные факты

  • Père Lachaise в Париже — одно из самых посещаемых кладбищ в мире, ежегодно туда приходят более 3 миллионов человек.
  • В Лондоне кладбище Хайгейт включено в список объектов национального наследия Великобритании.
  • В Праге на Еврейском кладбище захоронено более 12 тысяч человек, а надгробия располагаются в 12 слоёв.

