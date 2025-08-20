Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раскопки в Старой Ладоге
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:36

Кельтский воин из Манчинга: крошечная статуэтка перевернула представление об искусстве железного века

40000 артефактов из Манчинга: масштабные раскопки раскрыли тайны железного века

Археологи завершили трехлетние раскопки в кельтском оппидуме Манхинг, расположенном в Баварии, и обнаружили более 40 000 артефактов, которые дают новое представление о жизни в позднем железном веке. Среди находок — редкая бронзовая фигурка воина, которая вызывает огромный интерес ученых всего мира.

Воин, всего 7,5 сантиметров в высоту и весом 55 граммов, стоит в позе для выпада, с мечом в одной руке и щитом в другой. Петля на голове указывает на то, что фигурку, скорее всего, носили как кулон. Несмотря на свой небольшой размер, статуэтка чрезвычайно сложна и изготовлена методом литья по выплавляемым моделям. Рентгеновские снимки, сделанные Баварским государственным управлением по сохранению памятников (blfd), подтвердили, что это цельная бронзовая отливка, и позволили рассмотреть детали под слоем коррозии.

Таинственный облик: предмет споров среди ученых

Его необычный дизайн стал предметом споров среди ученых. Статуэтка, по-видимому, была защищена доспехами на груди, но ниже пояса оставалась обнаженной.

Некоторые ученые связывают этот символ с древнегреческими изображениями мужественности и отваги. Неизвестно, как использовалась статуэтка — в качестве украшения, духовной фигуры или ритуального предмета, — но тот факт, что она была изготовлена из металла, свидетельствует о высоком мастерстве кельтских кузнецов.

"Эта статуэтка высотой 75 миллиметров и весом 55 граммов очень сложная и детально проработанная”, — заявил Томас Штёкль, реставратор Британского музея, на пресс-конференции.

Раскопки раскрывают жизнь кельтов: городская застройка и ремесленные мастерские

В ходе раскопок, которые проводились с 2021 по 2024 год на площади 6800 квадратных метров, было обнаружено 1300 археологических объектов. Были найдены следы спланированной городской застройки, в том числе жилые зоны и специализированные ремесленные мастерские.

Обнаружено более 15 000 металлических предметов, многие из которых представляют собой фрагменты переработанных металлических изделий. Перед консервацией они были детально отсканированы — всего 2034 изображения, — что позволило исследователям изучить технологии производства и материалы.

Археологи впервые обнаружили на этом месте рыбьи кости и чешую, что доказывает, что в рацион кельтов входили говядина, свинина, зерно и рыба. Лошадей забивали только по достижении ими преклонного возраста, что говорит о том, что их использовали в основном для работы. Овцы и козы давали шерсть и молоко, а не мясо.

Ритуальное захоронение: свидетельство погребальных обрядов

В ходе раскопок также было обнаружено ритуальное захоронение в ящике, датируемое периодом с 120 по 60 год до н. э. В захоронении находились останки как минимум трех человек, останки животных, 32 металлических предмета и фрагменты более 50 керамических сосудов.

Руководитель раскопок Себастьян Хорнунг из компании Pro Arch Prospektion und Archäologie GmbH назвал находку "необычной” из-за того, что в одном месте были обнаружены два почти полных человеческих скелета.

Манхинг был основан в конце IV века до н. э. и ко II веку до н. э. стал важным политическим и экономическим центром к северу от Альп. На пике своего развития он занимал площадь в 400 гектаров и мог вместить до 10 000 жителей, что делало его крупнее средневекового Нюрнберга. К середине I века до н. э. город начал приходить в упадок.

Неизвестные страницы истории: продолжающиеся исследования

Несмотря на то, что это одно из наиболее изученных кельтских поселений в Центральной Европе, исследовано лишь около 12 % территории.

"Богатство находок, обнаруженных в ходе последних раскопок, позволяет нам понять, как было устроено поселение позднего железного века, как люди жили, работали и питались, с кем они поддерживали торговые отношения и какие технические навыки они развили”, — говорится в заявлении профессора Матиаса Пфайля, главного хранителя BLfD.

В прошлом в Манчинге также были сделаны сенсационные открытия. В 1999 году археологи нашли клад из 483 золотых монет и слиток весом 3,7 килограмма. Большая часть этих сокровищ, хранившихся в местном музее, была украдена в 2022 году. В начале этого года банда воров была приговорена к тюремному заключению, но само золото до сих пор не найдено, а расплавленные фрагменты указывают на то, что оно может быть утрачено навсегда.

Три интересных факта:

  • Кельтские оппидумы, такие как Манхинг, были укрепленными поселениями, часто расположенными на стратегических позициях, и служили центрами торговли и ремесел.
  • Кельтские воины славились своей храбростью и умением владеть оружием, что часто отражалось в их погребальных обрядах и искусстве.
  • Манхинг был разрушен римлянами в I веке до н. э., что привело к упадку кельтской цивилизации в регионе.

