22 000 мешков с сокровищами: археологическая сенсация в Чехии меняет представление о кельтах

На территории Чехии произошло значительное археологическое открытие, которое может изменить представление о древних кельтских культурах в Центральной Европе. В ходе раскопок, проведенных вблизи будущей автомагистрали, был найден богатый клад, включающий золотые и серебряные монеты, украшения, керамические изделия и предметы обихода. Эта находка считается одной из самых масштабных и значимых в истории страны и всей региона.

Раскопки и контекст находки

Работы по раскопке велись в зоне строительства новой автомагистрали, где археологи обнаружили следы обширного кельтского поселения эпохи Латена, датируемого примерно II веком до нашей эры. Ученые предполагают, что это поселение было важным торговым и производственным центром, соединявшим Центральную Европу с отдаленными регионами древнего мира. Обнаруженные артефакты свидетельствуют о высокой культуре ремесел и торговле, а также о развитой социальной структуре.

Среди найденных предметов — монеты из золота и серебра, изделия из янтаря, свидетельства изготовления элитной керамики и металлические предметы. Также были найдены руины жилых домов, ремесленных мастерских и возможно культовых сооружений. Особое впечатление произвело огромное количество артефактов: археологи собрали более 22 тысяч мешков с находками. Такой объем делает это открытие одним из крупнейших в истории чешской археологии.

Значение находки для истории региона

Эксперты считают, что эта находка сопоставима по значимости с крупными кельтскими центрами Среднего Дуная и юга Германии. Удивительно то, что поселение не имело оборонительных укреплений — факт, который придает ему особую уникальность. Это говорит о том, что оно могло быть расположено в безопасной зоне или имело другую стратегию защиты.

В Музее Восточной Чехии назвали открытие "беспрецедентным" и "абсолютно исключительным" как по масштабам, так и по характеру собранных артефактов. Археологи отмечают, что верхний слой почвы содержал даже больше артефактов, чем остатки построек в нижних слоях — это говорит о богатстве культурного слоя и высокой активности на этом участке.

Интересные факты о кельтской культуре и археологических открытиях

1. Кельты были одними из первых народов Европы, использовавших железо для изготовления оружия и инструментов — это значительно повысило их технологический уровень.

2. В 2015 году в Германии был обнаружен крупный кельтский клад возрастом около 2 тысяч лет — он включал более 1500 предметов из золота и серебра.

3. Янтарь — один из наиболее ценных материалов у кельтов; его широко использовали для изготовления украшений и амулетов, считая его магическим средством защиты.