Статуя урартского периода
© Anadolu Agency by Ali Çelik is licensed under Public Domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:14

Уникальная бронзовая статуэтка: ключ к тайнам кельтского мира или просто украшение

Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии

Археологи из Манхинга (Бавария) сделали поразительное открытие, которое открывает новые горизонты для понимания повседневной жизни древних кельтов. В результате трёхлетних раскопок, проведённых с 2021 по 2024 год, было найдено более 40 000 артефактов на территории Оппидума Манхинга — одного из самых изученных кельтских поселений в Центральной Европе. Среди находок выделяется миниатюрная бронзовая фигурка воина, поражающая своей детализированностью и загадочной символикой.

Уникальная фигурка воина

Эта бронзовая статуэтка высотой 7,5 см и весом 55 граммов изображает кельтского воина в нагруднике, но с обнажённой нижней частью тела. Эта особенность вызвала бурные обсуждения среди историков и археологов.

Матиас Пфейль, главный реставратор Баварского государственного управления по охране памятников, отметил, что этот маленький бронзовый воин похож на фигурку из "Астерикса и Обеликса", но он подлинный. Фигурка была найдена в траншее, и эксперты предполагают, что она могла использоваться как декоративный элемент или церемониальный предмет, возможно, в виде кулона.

Искусство кельтских мастеров

Изготовленная методом литья по выплавляемым восковым моделям, статуэтка демонстрирует выдающееся мастерство кельтов в обработке металла. Этот процесс позволяет создавать высокодетализированные и долговечные изделия. Реставратор Томас Штёкль подчеркивает, что статуэтка является "особо сложной и искусно выполненной работой", что подтверждает высокие навыки кельтских мастеров.

Оппидум Манхинга, основанный в III веке до н. э. и заброшенный к середине I века до н. э., был крупным политическим и экономическим центром к северу от Альп. Занимая площадь около 400 гектаров, он мог вместить до 10 000 человек — больше, чем средневековый Нюрнберг.

Раскопки выявили городскую планировку с улицами, центральными площадями, мастерскими и жилыми кварталами. Находки включают инструменты, керамику и свидетельства употребления рыбы, что указывает на разнообразный рацион, в который входили как домашние животные, так и зерновые.

Ритуалы и духовные практики

Некоторые находки указывают на ритуальные практики, включая останки людей и животных в ритуальном колодце. Также были обнаружены 32 металлических предмета и более 50 керамических сосудов. Эти находки, наряду с бронзовой фигуркой воина, подчеркивают духовное значение подобных артефактов в кельтском обществе. Пфейль добавил, что этатуэтка могла иметь культовую функцию, отражая сложные и порой причудливые ритуальные практики кельтов.

Значение Манхинга выходит далеко за рамки отдельных артефактов. Это поселение предоставляет уникальную возможность заглянуть в городскую жизнь кельтов и их культурные традиции. Поскольку 87% территории ещё не раскопано, археологи ожидают новых открытий, которые могут углубить понимание этой загадочной цивилизации.

Среди предыдущих крупных находок в Манхинге — легендарный кельтский золотой клад весом почти 3,7 кг, ставший крупнейшей коллекцией кельтских монет в регионе. Однако в ноябре 2022 года из музея Манчинга была украдена значительная часть сокровищ, и хотя трое из четырёх обвиняемых были приговорены к тюремным срокам, большая часть золота до сих пор не найдена.

Бронзовая фигурка воина из Манчинга является примером мастерства и социальной структуры кельтского общества. Исследования продолжаются, и каждое новое открытие обогащает наши знания о древней Европе, подчеркивая важность сохранения археологического наследия для будущих поколений. Оппидум Манхинга остаётся важнейшим местом для изучения кельтов, предоставляя редкие сведения о цивилизации, не оставившей письменных источников, но выразившей свою самобытность через искусство и ритуалы.

