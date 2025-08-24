Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Целлюлит
Целлюлит
© freepik.com is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 19:55

Миллионы женщин путают целлюлит с болезнью: ошибка, которая стоит здоровья

Пять признаков, по которым легко отличить целлюлит от липедемы: советы специалистов

Каждое лето многие женщины вновь сталкиваются с одним и тем же вопросом: что именно они видят в зеркале — целлюлит или липедему? На первый взгляд эти два состояния кажутся похожими, ведь оба связаны с внешним видом ног и чаще всего становятся заметнее в тёплое время года. Однако различия между ними принципиальные: одно является распространённым косметическим недостатком, другое — хронической болезнью, требующей медицинского внимания.

Целлюлит: массовое явление, но не диагноз

Целлюлит встречается у 80-90% женщин независимо от веса и проявляется в виде характерной "апельсиновой корки" на коже бёдер, ягодиц, иногда живота и рук. Причинами его появления специалисты называют наследственность, гормональные сбои, малоподвижный образ жизни, избыток соли и сахара в рационе, курение, приём гормональных контрацептивов и задержку жидкости в тканях.

Медики отмечают: целлюлит — не болезнь, а физиологическое явление, которое может усиливаться с возрастом, но не угрожает здоровью. При этом именно восприятие обществом делает его "проблемой": навязанные стандарты красоты превращают естественные особенности тела в повод для стыда и недовольства собой.

Липедема: малоизученное заболевание

В отличие от целлюлита, липедема — это хроническое прогрессирующее заболевание жировой ткани. Оно почти всегда развивается у женщин и проявляется симметричным накоплением жира в области ног, бёдер, ягодиц, а иногда и рук. Состояние сопровождается болью, склонностью к образованию синяков, чувством тяжести и на поздних стадиях ограничением подвижности.

Первые признаки липедемы могут появиться в подростковом возрасте или в периоды серьёзных гормональных изменений — во время беременности или менопаузы. Важный отличительный момент: ни диеты, ни интенсивные тренировки не улучшают ситуацию, что часто приводит пациенток к ложному ощущению вины.

По оценкам экспертов, липедема может встречаться примерно у 11% женщин по всему миру, но из-за недостаточной осведомлённости медиков диагноз нередко ставится слишком поздно.

Как отличить

Главные различия между целлюлитом и липедемой заключаются в характере проявлений. Целлюлит развивается постепенно и зависит от образа жизни, а липедема — симметрична, болезненна при прикосновении и сопровождается постоянным чувством тяжести.

Кроме того, целлюлит можно частично скорректировать изменением привычек: регулярные физические нагрузки, лимфодренажный массаж, прессотерапия, применение кремов, сбалансированное питание и достаточное потребление жидкости помогают улучшить микроциркуляцию и уменьшить выраженность дефекта. Полностью избавиться от него невозможно, но внешний вид кожи можно заметно улучшить.

Липедема же требует медицинского подхода. Лечение включает лимфодренаж, использование компрессионного трикотажа, противоотечную физиотерапию, щадящую физическую активность (например, плавание или скандинавскую ходьбу). В отдельных случаях после обследования врачи назначают липосакцию низкого давления для удаления патологической жировой ткани, что облегчает симптомы, но не устраняет болезнь полностью.

Почему важно различать

Специалисты подчеркивают: целлюлит не нуждается в "лечении", тогда как липедема без медицинской помощи прогрессирует и ухудшает качество жизни. Неправильное восприятие этих состояний приводит к тому, что женщины годами обвиняют себя в "лени" или "избыточном весе", хотя на самом деле борются с хроническим заболеванием.

Осознанное отношение к собственному телу и знание различий между целлюлитом и липедемой помогают вовремя обратиться к врачу и перестать рассматривать естественные особенности организма как повод для самообвинений.

