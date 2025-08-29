Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
лапша
лапша
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:15

Секрет здоровья изнутри: как питание влияет на каждую клетку организма

Почему лапша быстрого приготовления – яд для ваших клеток: объясняет нутрициолог

Многие жители России, формируя свой рацион, ориентируются на влияние продуктов на отдельные органы и системы организма. Например, считают, что белок способствует развитию мышечной массы, тыква полезна для сердца, а шоколад улучшает работу мозга.

Однако эксперты утверждают, что правильное питание должно начинаться с более фундаментального уровня — с клеточного состояния организма. Именно на клеточном уровне происходит обмен веществ и поддерживается здоровье всего организма.

Клеточное питание: что это и почему оно важно

Нутрициолог Наталья Баранова объяснила, что концепция клеточного питания основывается на обеспечении клеток всеми необходимыми нутриентами для их полноценного функционирования. В отличие от традиционного подхода, который фокусируется на отдельных органах или системах, этот метод предполагает заботу о здоровье каждой клетки организма. В основе концепции лежит использование качественных продуктов, богатых витаминами, минералами и антиоксидантами.

По словам специалиста, именно эти вещества помогают клеткам бороться с окислительным стрессом, улучшают обмен веществ и укрепляют иммунную систему. Такой подход способствует не только профилактике заболеваний, но и повышению общего тонуса организма. Важно помнить: здоровье человека напрямую зависит от состояния его клеток.

Два этапа питания: общий и клеточный

Наталья Баранова подчеркнула, что питание делится на два основных этапа. Первый — это общий процесс переваривания пищи. Он включает разложение продуктов на составляющие — белки, жиры и углеводы — и их последующее всасывание в кровь. Второй этап — это уже клеточный уровень, когда питательные вещества поступают в клетки и используются для их жизнедеятельности.

На практике это означает, что даже если человек ест вкусную лапшу быстрого приготовления или сладости, это не обязательно приносит пользу его клеткам. Такие продукты зачастую содержат много простых сахаров, консервантов и красителей — веществ, которые нагружают организм и мешают его естественным процессам.

Почему лапша быстрого приготовления — "пустая" еда для клеток

Эксперт отметила, что лапша быстрого приготовления может казаться вкусной и даже питательной с точки зрения калорийности. Однако для клеточного уровня она зачастую является "пустой" едой. Это связано с тем, что такие продукты содержат минимальное количество необходимых нутриентов — аминокислот, полезных жиров или микроэлементов.

Вместо этого в составе часто присутствуют консерванты и искусственные добавки, которые только нагружают организм. Постоянное потребление таких продуктов без достаточного поступления витаминов и минералов может привести к ослаблению иммунитета и нарушению обменных процессов внутри клеток.

Что нужно для здоровья клеток

Наталья Баранова советует включать в рацион продукты богатые натуральными витаминами и минералами: свежие овощи и фрукты, орехи, рыбу и мясо высокого качества. Также важны антиоксиданты — вещества, борющиеся со свободными радикалами внутри организма. Они содержатся в ягодах, зелени и некоторых специях.

Кроме того, необходимо следить за балансом жиров: полезные жиры из рыбы или оливкового масла помогают строить мембраны клеток и участвуют в обменных процессах. А белки нужны для восстановления тканей и синтеза новых структур внутри клетки.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием антиоксидантов способствует замедлению процессов старения на уровне клеток.
2. Ученые обнаружили связь между потреблением продуктов с высоким содержанием полифенолов (например, ягод) и снижением риска развития хронических заболеваний.
3. В Японии популярна диета "Окинава", которая основана на натуральных продуктах богатых витаминами и микроэлементами — именно она считается одной из причин долгожительства жителей этого региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи назвали третью и четвёртую парты оптимальными для профилактики проблем со зрением сегодня в 9:38

Первая парта не спасает зрение: офтальмологи объяснили, в чём ошибка родителей

Как школьникам сохранить зрение без строгих ограничений? Врачи советуют простое правило и объясняют, почему не стоит садиться за первую парту.

Читать полностью » Диетолог Михалева: почему пропускать завтрак опасно для здоровья сегодня в 9:14

Ускользающее здоровье: эндокринолог раскрыла опасную связь между завтраком и вашим весом

Эндокринолог Оксана Михалева предупреждает об опасности пропуска завтрака. Это ведет к ожирению, диабету и нарушениям метаболизма. Важность утреннего приема пищи для здоровья.

Читать полностью » Шеф-повар Александр Белькович делится секретом осеннего напитка с душицей сегодня в 8:59

Всего 15 минут на кухне: как приготовить витаминный эликсир для всей семьи

Шеф-повар Александр Белькович раскрыл рецепт витаминного компота из мандаринов, фейхоа и душицы. Напиток укрепляет иммунитет, богат витамином С и антиоксидантами. Советы по приготовлению и секреты пользы.

Читать полностью » Аглиуллин: профилактический визит к урологу полезен при планировании семьи сегодня в 8:35

Когда мужчинам обязательно нужно к урологу: список тревожных сигналов

Пять сигналов, которые нельзя игнорировать: как понять, что визит к урологу нужен прямо сейчас, и почему профилактика важнее лечения.

Читать полностью » Имбирь, облепиха, прополис: научно доказанные свойства чаёв для защиты от вирусов сегодня в 7:59

Три зимних ингредиента, которые разбудят иммунитет лучше аптечных витаминов — не ошибётесь с выбором

Укрепить иммунитет осенью и зимой помогут 5 целебных чаёв: имбирно-лимонный, травяной, облепиховый, с прополисом и японский зелёный. Узнайте рецепты и научные факты о их противовирусных свойствах!

Читать полностью » Врач Каллехо: кондиционер может вызывать головные боли и мигрени сегодня в 7:31

Что нужно сделать с кондиционером, чтобы он не стал врагом

Врач объяснил, почему кондиционер способен вызывать головные боли. Холодный воздух, перепады температур и даже шум прибора могут стать скрытыми триггерами.

Читать полностью » Диетолог Ирина Писарева раскрыла секрет орехов для здоровья мозга — советы по употреблению сегодня в 6:59

Фитиновая кислота против витаминов: как замачивание превращает орехи в суперфуд — секреты от диетолога

Исследования доказали: ежедневное употребление 25-30 г кешью и миндаля снижает риск деменции у пожилых. Диетолог Ирина Писарева объясняет, как витамины и омега-3 из орехов защищают мозг, и даёт советы по их правильному употреблению.

Читать полностью » Оториноларинголог Марина Евсикова: потеря голоса может быть связана с инфекциями или стрессом сегодня в 6:28

Обычная простуда или опухоль? Что стоит за пропажей голоса

Почему пропадает голос и в каких случаях стоит срочно обратиться к врачу? Эксперт объяснила, какие болезни и факторы могут скрываться за этим симптомом.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

В Камчатском крае дачники создают газоны без частой стрижки и полива
Еда

Приготовление шашлыка из индейки: пошаговая инструкция
Питомцы

Выставки для беспородных собак: правила участия и требования
Красота и здоровье

Врач Мескина: прививка от гриппа снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений
Садоводство

Бесплатный свет для рассады: как использовать люминесцентные лампы для обильного урожая – советы эксперта
Культура и шоу-бизнес

У ИП Сергея Жукова налоговая задолженность более 1 млн рублей — данные PostNews
Авто и мото

От подписок на опции до цифровых двойников: как новые технологии делают автомобиль умным
Туризм

Сезон дождей на Бали: почему туристы выигрывают от поездки в октябре–апреле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru