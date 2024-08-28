Эволюция под дождем: сенсационное исследование ученых поражает мир

Американские ученые из университетов Хьюстона и Чикаго пришли к выводу, что первые живые клетки на Земле могли образоваться благодаря дождям. Это событие произошло около 3,8 миллиарда лет назад. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances (SciAdv).
В рамках работы ученые изучили так называемые "коацерватные капли" — естественные сгустки сложных молекул, таких как белки, липиды и РНК. Эти капли в водной среде ведут себя подобно масляным каплям.
Оказалось, что коацерватные капли могут быстро обмениваться молекулами друг с другом, что приводит к их выравниванию по составу. Однако в таких условиях невозможна эволюция, необходимая для формирования более сложных организмов.
Исследователи выдвинули гипотезу, что дождевая вода на молодой Земле могла создавать вокруг коацерватных капель временную защитную оболочку, препятствующую обмену РНК между ними. Эта гипотеза была подтверждена в ходе лабораторных экспериментов.
Таким образом, капсулы с РНК получали достаточно времени для мутаций и других эволюционных процессов, необходимых для развития жизни.
Фото: commons. wikimedia.org/Dr. Cecil Fox (public domain).
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