Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Целлюлит
Целлюлит
© Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована вчера в 22:26

Игнорировать “апельсиновую корку” опасно: что она говорит о здоровье

Тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита и дополнительные методы ухода

Целлюлит — проблема, знакомая многим женщинам. Чаще всего он проявляется на ногах, бёдрах и ягодицах, реже затрагивает живот и руки. По словам фитнес-тренера и нутрициолога Ольги Яблоковой, этот эстетический дефект — не просто вопрос внешности, он может сигнализировать о нарушениях в работе организма.

Почему появляется "апельсиновая корка"
Главный провокатор целлюлита — малоподвижный образ жизни. Недостаток активности приводит к замедлению кровообращения и лимфотока, формированию застойных процессов и жировых отложений. Поэтому бороться с ним нужно комплексно:

  • наладить питание;
  • пить достаточно воды;
  • добавить регулярные тренировки.

"Чтобы убрать целлюлит, нужен комплексный подход!", — подчёркивает Яблокова.

Топ-5 упражнений против целлюлита
Эксперт рекомендует выполнять каждое упражнение по 3 подхода, по возможности используя утяжелители:

  • Приседания с отягощением — укрепляют бёдра и ягодицы.
  • Выпады с акцентом на ягодицы — формируют красивый рельеф.
  • Приседания сумо — воздействуют на внутреннюю поверхность бедра.
  • Мёртвая тяга — развивает заднюю поверхность ног и ягодицы.
  • Прыжки на скакалке — отличное кардио, ускоряющее обмен веществ и сжигающее жир.

Дополнительные методы ухода

  • Контрастный душ укрепляет сосуды и стимулирует кровообращение.
  • Бани и сауны усиливают лимфоток и выводят лишнюю жидкость.
  • Обертывания с водорослями снимают отёчность, питают кожу микроэлементами и витаминами.

Итог
Ключ к гладкой коже — это регулярность. Силовые тренировки в сочетании с правильным питанием, достаточным питьём и уходовыми процедурами помогут не только убрать целлюлит, но и укрепить здоровье в целом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Линдси Огден назвала основные варианты упражнения dead bug для начинающих и продвинутых вчера в 18:30

Упражнение с самым странным названием оказалось ключом к сильному корпусу

Обычное на вид упражнение способно прокачать пресс лучше скручиваний. Узнайте, как «мертвый жук» и его вариации укрепляют корпус без риска для спины.

Читать полностью » Эксперт Холли Перкинс предупредила о рисках онлайн-курсов по фитнесу вчера в 18:10

Один простой критерий, по которому можно вычислить поддельный фитнес-курс

Не всякая онлайн-программа по фитнесу стоит своих денег. Рассказываем, как вычислить мошенников и выбрать курс, который действительно работает.

Читать полностью » Кейт Гальетт, сертифицированный тренер, перечислила эффективные упражнения для кора вчера в 17:50

20 минут дома вместо часа в спортзале: как укрепить пресс без лишних усилий

Можно ли прокачать пресс без тренажёров? Да, и для этого хватит силы собственного тела. Узнайте, как работает эффективная программа на 20 минут.

Читать полностью » Каролина Араухо: упражнение farmer’s walk развивает силу, выносливость и осанку вчера в 17:30

Зачем тратить часы в зале, если несколько минут farmer’s walk дают тот же эффект

Farmer’s walk — простое упражнение с весом, которое укрепляет всё тело, улучшает осанку и помогает сжигать калории. Узнайте, как оно работает.

Читать полностью » Тренер Дэн Патридж объяснил правильную технику становой тяги для снижения риска травм вчера в 17:10

Ошибка на тренировке, которая ломает спину вместо роста силы

Секрет уверенности и силы в спортзале скрыт в одном движении. Узнайте, как становая тяга меняет тело, осанку и даже повседневные привычки.

Читать полностью » Потеря мышечной массы начинается после 30 лет: тренер Йонг Маккарти о силовых тренировках вчера в 16:50

Толще без лишнего веса: парадокс, о котором молчат фитнес-тренеры

После 40 лет похудение даётся сложнее, но силовые тренировки помогают ускорить метаболизм, сжигать жир и оставаться энергичным. Узнайте 7 упражнений!

Читать полностью » Сэм Чан назвал преимущества упражнения Zottman curl для силы рук и стабильности плеч вчера в 16:30

Уникальный способ прокачать руки и сжечь тренировочное плато

Подъём Зоттмана — упражнение с историей и пользой: укрепляет бицепсы, предплечья и даже плечи. Узнайте, чем оно лучше обычных сгибаний.

Читать полностью » Физиотерапевт Филлип Хиггинс назвал причины снижения подвижности плеч и спины вчера в 16:10

Мытьё спины превратилось в тест: что это говорит о вашем здоровье

Почему мытьё спины может стать неожиданным тестом на здоровье позвоночника и плеч, и как простые упражнения помогают вернуть гибкость и лёгкость движений.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Бразильский дизайнер объяснил искажения на Туринской плащанице эффектом маски Агамемнона
Еда

Профессор Джон Бакли: яйца не повышают холестерин при сбалансированной диете
Туризм

Власти Кубы усилили меры безопасности для туристов в сезон ураганов
Красота и здоровье

Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха
Красота и здоровье

Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет
Авто и мото

Статистика ДТП: как распространённые заблуждения о вождении влияют на безопасность
Наука и технологии

Учёные обнаружили в норвежской пещере кости белых медведей, моржей и китов возрастом 75 000 лет
Авто и мото

Как продлить срок службы сцепления: советы от специалистов по ремонту автомобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru