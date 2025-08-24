Игнорировать “апельсиновую корку” опасно: что она говорит о здоровье
Целлюлит — проблема, знакомая многим женщинам. Чаще всего он проявляется на ногах, бёдрах и ягодицах, реже затрагивает живот и руки. По словам фитнес-тренера и нутрициолога Ольги Яблоковой, этот эстетический дефект — не просто вопрос внешности, он может сигнализировать о нарушениях в работе организма.
Почему появляется "апельсиновая корка"
Главный провокатор целлюлита — малоподвижный образ жизни. Недостаток активности приводит к замедлению кровообращения и лимфотока, формированию застойных процессов и жировых отложений. Поэтому бороться с ним нужно комплексно:
- наладить питание;
- пить достаточно воды;
- добавить регулярные тренировки.
"Чтобы убрать целлюлит, нужен комплексный подход!", — подчёркивает Яблокова.
Топ-5 упражнений против целлюлита
Эксперт рекомендует выполнять каждое упражнение по 3 подхода, по возможности используя утяжелители:
- Приседания с отягощением — укрепляют бёдра и ягодицы.
- Выпады с акцентом на ягодицы — формируют красивый рельеф.
- Приседания сумо — воздействуют на внутреннюю поверхность бедра.
- Мёртвая тяга — развивает заднюю поверхность ног и ягодицы.
- Прыжки на скакалке — отличное кардио, ускоряющее обмен веществ и сжигающее жир.
Дополнительные методы ухода
- Контрастный душ укрепляет сосуды и стимулирует кровообращение.
- Бани и сауны усиливают лимфоток и выводят лишнюю жидкость.
- Обертывания с водорослями снимают отёчность, питают кожу микроэлементами и витаминами.
Итог
Ключ к гладкой коже — это регулярность. Силовые тренировки в сочетании с правильным питанием, достаточным питьём и уходовыми процедурами помогут не только убрать целлюлит, но и укрепить здоровье в целом.
