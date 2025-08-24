Игнорировать “апельсиновую корку” опасно: что она говорит о здоровье

Целлюлит — проблема, знакомая многим женщинам. Чаще всего он проявляется на ногах, бёдрах и ягодицах, реже затрагивает живот и руки. По словам фитнес-тренера и нутрициолога Ольги Яблоковой, этот эстетический дефект — не просто вопрос внешности, он может сигнализировать о нарушениях в работе организма.

Почему появляется "апельсиновая корка"

Главный провокатор целлюлита — малоподвижный образ жизни. Недостаток активности приводит к замедлению кровообращения и лимфотока, формированию застойных процессов и жировых отложений. Поэтому бороться с ним нужно комплексно:

наладить питание;

пить достаточно воды;

добавить регулярные тренировки.

"Чтобы убрать целлюлит, нужен комплексный подход!", — подчёркивает Яблокова.

Топ-5 упражнений против целлюлита

Эксперт рекомендует выполнять каждое упражнение по 3 подхода, по возможности используя утяжелители:

Приседания с отягощением — укрепляют бёдра и ягодицы.

Выпады с акцентом на ягодицы — формируют красивый рельеф.

Приседания сумо — воздействуют на внутреннюю поверхность бедра.

Мёртвая тяга — развивает заднюю поверхность ног и ягодицы.

Прыжки на скакалке — отличное кардио, ускоряющее обмен веществ и сжигающее жир.

Дополнительные методы ухода

Контрастный душ укрепляет сосуды и стимулирует кровообращение.

Бани и сауны усиливают лимфоток и выводят лишнюю жидкость.

Обертывания с водорослями снимают отёчность, питают кожу микроэлементами и витаминами.

Итог

Ключ к гладкой коже — это регулярность. Силовые тренировки в сочетании с правильным питанием, достаточным питьём и уходовыми процедурами помогут не только убрать целлюлит, но и укрепить здоровье в целом.