Если не сделать это осенью — весной из погреба пойдёт плесень и гниль

Осень — время уборки не только на грядках, но и в самом погребе. Чтобы овощи, заготовки и соленья успешно пережили зиму, важно создать правильный микроклимат и исключить факторы, которые могут привести к порче запасов. Разберём, как грамотно подготовить погреб к холодам шаг за шагом.

Подвал и погреб: в чём разница

Прежде чем начинать подготовку, стоит чётко понимать: подвал и погреб - не одно и то же. Подвал — это часть дома, расположенная под жилыми помещениями. Температура там обычно выше нуля, что делает его непригодным для длительного хранения овощей.

Погреб, напротив, — это отдельное, заглублённое строение, где можно поддерживать стабильный прохладный микроклимат. Именно здесь можно хранить картофель, морковь, капусту и банки с консервацией до весны.

1. Очистить помещение

"Первым делом необходимо убрать мусор, пыль и вынести хлам из погреба", — говорится в инструкции специалистов.

Начинают подготовку с генеральной уборки. Важно удалить остатки прошлогоднего урожая, гнилые корнеплоды и старые банки с мутным рассолом — они могут стать источником плесени и бактерий.

Проверяйте каждую банку с заготовками: если крышка вздулась или жидкость помутнела — выбрасывайте без сожалений.

2. Поменять земляное покрытие

Этот этап необязателен, но если вы ежегодно снимаете верхний слой земли, пропускать процедуру не стоит. Старое покрытие может накапливать влагу и неприятный запах.

На дно укладывают сухой, чистый песок - он впитывает лишнюю влагу и способствует естественной вентиляции. В качестве альтернативы можно использовать щебень или гравий мелкой фракции.

3. Просушить и проветрить погреб

После уборки погребу нужно дать хорошо просохнуть.

"Двери и вентиляцию в погребе необходимо открыть и проветривать минимум неделю", — советуют специалисты.

Чтобы проверить качество вентиляции, можно приложить лист бумаги к приточной трубе. Если он шевелится — тяга есть.

Если циркуляция слабая, можно поставить свечу под вытяжной трубой: нагретый воздух создаст естественную тягу и ускорит сушку. Дополнительно в помещении раскладывают мешочки с солью - она впитает влагу. При отсутствии вентиляции можно использовать обогреватель или тепловентилятор.

4. Проверить герметичность и заделать щели

"Чтобы влага не попадала в погреб, стоит проверить, есть ли в стенах и полу щели. Их необходимо хорошо замазать", — отмечают специалисты.

Для этого используют цементную шпаклёвку или раствор глины с песком. Особое внимание — местам, где могли завестись грызуны.

На вентиляционные трубы и приточные отверстия устанавливают мелкие металлические сетки, чтобы внутрь не пробрались мыши и крысы. Эти меры помогут защитить запасы не только от влаги, но и от вредителей.

5. Провести дезинфекцию

"Как правило, для обеззараживания используют дымовую шашку. Ее серный дым проникает даже в самые мелкие щели и истребляет вредителей и грибок", — отмечают специалисты.

Перед дезинфекцией важно надеть респиратор и перчатки, а также попросить кого-то подстраховать вас снаружи. Шашку устанавливают на металлическую подставку, поджигают фитиль и сразу выходят, плотно закрыв дверь.

Оставляют помещение закрытым на 1-2 дня, после чего тщательно проветривают.

При желании можно использовать менее агрессивные методы — опрыскивание известковым раствором или медным купоросом. Но именно серная шашка обеспечивает глубокое обеззараживание.

Советы шаг за шагом

Уберите мусор и старые овощи. Проверьте состояние банок с консервацией. При необходимости обновите земляное покрытие. Откройте вентиляцию и просушите помещение. Установите сетки от грызунов. Замажьте трещины и швы. Проведите дезинфекцию и проветривание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Закладывать урожай без уборки.

Последствие: Появление плесени и неприятного запаха.

Альтернатива: Полная очистка и обработка стен.

Ошибка: Недостаточная вентиляция.

Последствие: Повышенная влажность, гниение овощей.

Альтернатива: Регулярное проветривание и проверка тяги.

Ошибка: Игнорирование трещин.

Последствие: Попадание воды и грызунов.

Альтернатива: Герметизация цементом и установка сеток.

Плюсы правильной подготовки погреба