Если не сделать это осенью — весной из погреба пойдёт плесень и гниль
Осень — время уборки не только на грядках, но и в самом погребе. Чтобы овощи, заготовки и соленья успешно пережили зиму, важно создать правильный микроклимат и исключить факторы, которые могут привести к порче запасов. Разберём, как грамотно подготовить погреб к холодам шаг за шагом.
Подвал и погреб: в чём разница
Прежде чем начинать подготовку, стоит чётко понимать: подвал и погреб - не одно и то же. Подвал — это часть дома, расположенная под жилыми помещениями. Температура там обычно выше нуля, что делает его непригодным для длительного хранения овощей.
Погреб, напротив, — это отдельное, заглублённое строение, где можно поддерживать стабильный прохладный микроклимат. Именно здесь можно хранить картофель, морковь, капусту и банки с консервацией до весны.
1. Очистить помещение
"Первым делом необходимо убрать мусор, пыль и вынести хлам из погреба", — говорится в инструкции специалистов.
Начинают подготовку с генеральной уборки. Важно удалить остатки прошлогоднего урожая, гнилые корнеплоды и старые банки с мутным рассолом — они могут стать источником плесени и бактерий.
Проверяйте каждую банку с заготовками: если крышка вздулась или жидкость помутнела — выбрасывайте без сожалений.
2. Поменять земляное покрытие
Этот этап необязателен, но если вы ежегодно снимаете верхний слой земли, пропускать процедуру не стоит. Старое покрытие может накапливать влагу и неприятный запах.
На дно укладывают сухой, чистый песок - он впитывает лишнюю влагу и способствует естественной вентиляции. В качестве альтернативы можно использовать щебень или гравий мелкой фракции.
3. Просушить и проветрить погреб
После уборки погребу нужно дать хорошо просохнуть.
"Двери и вентиляцию в погребе необходимо открыть и проветривать минимум неделю", — советуют специалисты.
Чтобы проверить качество вентиляции, можно приложить лист бумаги к приточной трубе. Если он шевелится — тяга есть.
Если циркуляция слабая, можно поставить свечу под вытяжной трубой: нагретый воздух создаст естественную тягу и ускорит сушку. Дополнительно в помещении раскладывают мешочки с солью - она впитает влагу. При отсутствии вентиляции можно использовать обогреватель или тепловентилятор.
4. Проверить герметичность и заделать щели
"Чтобы влага не попадала в погреб, стоит проверить, есть ли в стенах и полу щели. Их необходимо хорошо замазать", — отмечают специалисты.
Для этого используют цементную шпаклёвку или раствор глины с песком. Особое внимание — местам, где могли завестись грызуны.
На вентиляционные трубы и приточные отверстия устанавливают мелкие металлические сетки, чтобы внутрь не пробрались мыши и крысы. Эти меры помогут защитить запасы не только от влаги, но и от вредителей.
5. Провести дезинфекцию
"Как правило, для обеззараживания используют дымовую шашку. Ее серный дым проникает даже в самые мелкие щели и истребляет вредителей и грибок", — отмечают специалисты.
Перед дезинфекцией важно надеть респиратор и перчатки, а также попросить кого-то подстраховать вас снаружи. Шашку устанавливают на металлическую подставку, поджигают фитиль и сразу выходят, плотно закрыв дверь.
Оставляют помещение закрытым на 1-2 дня, после чего тщательно проветривают.
При желании можно использовать менее агрессивные методы — опрыскивание известковым раствором или медным купоросом. Но именно серная шашка обеспечивает глубокое обеззараживание.
Советы шаг за шагом
-
Уберите мусор и старые овощи.
-
Проверьте состояние банок с консервацией.
-
При необходимости обновите земляное покрытие.
-
Откройте вентиляцию и просушите помещение.
-
Установите сетки от грызунов.
-
Замажьте трещины и швы.
-
Проведите дезинфекцию и проветривание.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Закладывать урожай без уборки.
Последствие: Появление плесени и неприятного запаха.
Альтернатива: Полная очистка и обработка стен.
-
Ошибка: Недостаточная вентиляция.
Последствие: Повышенная влажность, гниение овощей.
Альтернатива: Регулярное проветривание и проверка тяги.
-
Ошибка: Игнорирование трещин.
Последствие: Попадание воды и грызунов.
Альтернатива: Герметизация цементом и установка сеток.
Плюсы правильной подготовки погреба
|Мера
|Результат
|Очистка и дезинфекция
|Отсутствие грибка и вредителей
|Обновление пола
|Снижение влажности
|Проветривание
|Долгое хранение овощей
|Герметизация
|Защита от грызунов и подтопления
3 интересных факта
Оптимальная температура для хранения овощей — +2…+4 °C при влажности около 85%.
Соль и зола — самые простые и эффективные природные влагопоглотители.
При ежегодной дезинфекции срок службы погреба увеличивается почти вдвое.
