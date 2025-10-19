Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Картошка в погребе с травой
Картошка в погребе с травой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:16

Если не сделать это осенью — весной из погреба пойдёт плесень и гниль

Почему важно оставлять форточку приоткрытой: советы по зимней консервации погреба

Осень — время уборки не только на грядках, но и в самом погребе. Чтобы овощи, заготовки и соленья успешно пережили зиму, важно создать правильный микроклимат и исключить факторы, которые могут привести к порче запасов. Разберём, как грамотно подготовить погреб к холодам шаг за шагом.

Подвал и погреб: в чём разница

Прежде чем начинать подготовку, стоит чётко понимать: подвал и погреб - не одно и то же. Подвал — это часть дома, расположенная под жилыми помещениями. Температура там обычно выше нуля, что делает его непригодным для длительного хранения овощей.

Погреб, напротив, — это отдельное, заглублённое строение, где можно поддерживать стабильный прохладный микроклимат. Именно здесь можно хранить картофель, морковь, капусту и банки с консервацией до весны.

1. Очистить помещение

"Первым делом необходимо убрать мусор, пыль и вынести хлам из погреба", — говорится в инструкции специалистов.

Начинают подготовку с генеральной уборки. Важно удалить остатки прошлогоднего урожая, гнилые корнеплоды и старые банки с мутным рассолом — они могут стать источником плесени и бактерий.

Проверяйте каждую банку с заготовками: если крышка вздулась или жидкость помутнела — выбрасывайте без сожалений.

2. Поменять земляное покрытие

Этот этап необязателен, но если вы ежегодно снимаете верхний слой земли, пропускать процедуру не стоит. Старое покрытие может накапливать влагу и неприятный запах.

На дно укладывают сухой, чистый песок - он впитывает лишнюю влагу и способствует естественной вентиляции. В качестве альтернативы можно использовать щебень или гравий мелкой фракции.

3. Просушить и проветрить погреб

После уборки погребу нужно дать хорошо просохнуть.

"Двери и вентиляцию в погребе необходимо открыть и проветривать минимум неделю", — советуют специалисты.

Чтобы проверить качество вентиляции, можно приложить лист бумаги к приточной трубе. Если он шевелится — тяга есть.

Если циркуляция слабая, можно поставить свечу под вытяжной трубой: нагретый воздух создаст естественную тягу и ускорит сушку. Дополнительно в помещении раскладывают мешочки с солью - она впитает влагу. При отсутствии вентиляции можно использовать обогреватель или тепловентилятор.

4. Проверить герметичность и заделать щели

"Чтобы влага не попадала в погреб, стоит проверить, есть ли в стенах и полу щели. Их необходимо хорошо замазать", — отмечают специалисты.

Для этого используют цементную шпаклёвку или раствор глины с песком. Особое внимание — местам, где могли завестись грызуны.

На вентиляционные трубы и приточные отверстия устанавливают мелкие металлические сетки, чтобы внутрь не пробрались мыши и крысы. Эти меры помогут защитить запасы не только от влаги, но и от вредителей.

5. Провести дезинфекцию

"Как правило, для обеззараживания используют дымовую шашку. Ее серный дым проникает даже в самые мелкие щели и истребляет вредителей и грибок", — отмечают специалисты.

Перед дезинфекцией важно надеть респиратор и перчатки, а также попросить кого-то подстраховать вас снаружи. Шашку устанавливают на металлическую подставку, поджигают фитиль и сразу выходят, плотно закрыв дверь.

Оставляют помещение закрытым на 1-2 дня, после чего тщательно проветривают.

При желании можно использовать менее агрессивные методы — опрыскивание известковым раствором или медным купоросом. Но именно серная шашка обеспечивает глубокое обеззараживание.

Советы шаг за шагом

  1. Уберите мусор и старые овощи.

  2. Проверьте состояние банок с консервацией.

  3. При необходимости обновите земляное покрытие.

  4. Откройте вентиляцию и просушите помещение.

  5. Установите сетки от грызунов.

  6. Замажьте трещины и швы.

  7. Проведите дезинфекцию и проветривание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Закладывать урожай без уборки.
    Последствие: Появление плесени и неприятного запаха.
    Альтернатива: Полная очистка и обработка стен.

  • Ошибка: Недостаточная вентиляция.
    Последствие: Повышенная влажность, гниение овощей.
    Альтернатива: Регулярное проветривание и проверка тяги.

  • Ошибка: Игнорирование трещин.
    Последствие: Попадание воды и грызунов.
    Альтернатива: Герметизация цементом и установка сеток.

Плюсы правильной подготовки погреба

Мера Результат
Очистка и дезинфекция Отсутствие грибка и вредителей
Обновление пола Снижение влажности
Проветривание Долгое хранение овощей
Герметизация Защита от грызунов и подтопления

3 интересных факта

Оптимальная температура для хранения овощей — +2…+4 °C при влажности около 85%.
Соль и зола — самые простые и эффективные природные влагопоглотители.
При ежегодной дезинфекции срок службы погреба увеличивается почти вдвое.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенняя подготовка многолетников помогает укрепить корни сегодня в 18:12
Зима — не враг, если знать, что делать: вот как превратить холод в союзника многолетников

Многолетники нуждаются в правильной подготовке к зиме, чтобы весной зацвести с новой силой. Узнайте, как ухаживать за ними осенью, чтобы сохранить здоровье и красоту сада.

Читать полностью » Осенняя подготовка дачи предотвращает поломки систем и замерзание воды — Андрей Туманов сегодня в 17:29
Когда мороз идёт по следу: как защитить дом, сад и теплицу от зимних сюрпризов

Эксперт Андрей Туманов рассказал, как правильно подготовить дачу к зиме: что делать с водой, замками и теплицей, чтобы весной не пришлось чинить и спасать хозяйство.

Читать полностью » Мирную лилию можно выращивать без почвы сегодня в 17:23
Без грамма почвы — и пышнее, чем когда-либо: этот секрет спатифиллума удивит даже цветоводов

Мирная лилия может расти и без почвы — в воде или керамзите. Узнайте, как пересадить спатифиллум в гидропонную систему и заставить его цвести круглый год.

Читать полностью » Фаукария и адромискус сохраняют декоративность при правильном уходе и покое — флорист Елена Дубровская сегодня в 16:29
Хищник и мраморный аристократ: как ухаживать за фаукарией и адромискусом, чтобы они жили десятилетиями

Фаукария и адромискус поражают своей формой и окраской, но требуют особого подхода. Узнайте, как пересадить их после покупки и создать идеальные условия для роста.

Читать полностью » Старые глиняные горшки можно применить для дренажа и декора сегодня в 16:25
Разбитый горшок — не мусор, а золото для сада: вот что из него делают умелые дачники

Не спешите выбрасывать разбитые горшки — они могут стать полезным материалом для сада. Узнайте, как превратить осколки в украшения, дорожки и дренаж.

Читать полностью » Экзакум легко размножается черенками и быстро укореняется в тепле — флорист Елена Дубровская сегодня в 15:29
Когда нежность оказывается выносливой: экзакум — комнатный цветок, который прощает ошибки

Как добиться пышного и ароматного цветения экзакума дома или в саду. Простые шаги, секреты размножения и советы по уходу от опытных цветоводов.

Читать полностью » Учёные: при нагреве компоста до 70 °C семена сорняков полностью теряют всхожесть сегодня в 14:45
Сорняки — тайные помощники урожая: почему не стоит спешить их выбрасывать

Можно ли класть сорняки с семенами в компост? Разбираемся, когда это безопасно, как уничтожить семена и превратить «врагов» в полезный ресурс для грядок.

Читать полностью » Современные сорта лука позволяют получить крупные луковицы за лето — агроном Игорь Костин сегодня в 14:05
Секрет дачников-новаторов: лук теперь растёт в один сезон — и без лишних хлопот

Современные сорта позволяют вырастить крупный, сладкий и долгохранящийся лук всего за один сезон. Узнайте, как добиться идеального урожая без севка.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota Sequoia подешевела в России почти на 1,5 млн рублей
Еда
Кулинары используют крабовые палочки в пастах, супах, роллах и салатах с авокадо
Садоводство
Листья хрена вместо химии: простой способ защитить растения от болезней
Красота и здоровье
Учёные из Университета Миннесоты выяснили: десятисекундная растяжка плеч снижает артериальное давление
Туризм
Путешественница из России рассказала, почему армянские семьи живут под одной крышей
Технологии
Юрий Силаев: лимит в 20 SIM-карт не повлияет на обычных пользователей
Дом
Daily Meal: горшок с базиликом отпугивает кухонных мошек без химии
Питомцы
Собака отказывается от корма из-за избытка лакомств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet