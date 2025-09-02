Грядки полны урожая, а погреб не готов: ошибка, которая обернётся плесенью и потерями
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Узнайте, как использовать лимонный сок для орхидей! 3 простых способа подкормки, опрыскивания и протирания листьев, чтобы стимулировать рост и добиться пышного цветения.Читать полностью » сегодня в 16:18
Узнайте, как простые и безопасные народные средства помогают кабачкам плодоносить почти до холодов и при этом сохранять вкус и пользу овощей.Читать полностью » сегодня в 16:16
Раскрываем секрет опытных цветоводов: как обычные спички помогают бороться с вредителями комнатных растений. Простой и эффективный метод для здоровья ваших цветов.Читать полностью » сегодня в 15:16
Узнайте, как комнатные растения, такие как сансевиерия, лаванда и жасмин, могут улучшить качество вашего сна, очищая воздух и снижая уровень стресса. Секреты здоровой спальни.Читать полностью » сегодня в 14:36
Узнайте, какие растения стоит обрезать в сентябре, чтобы сохранить их здоровье и продлить декоративность сада.Читать полностью » сегодня в 14:05
Узнайте, как правильно ухаживать за виноградом в сентябре: подкормка, полив, защита от заморозков. Советы по подготовке к зимовке и закладке урожая.Читать полностью » сегодня в 13:06
Узнайте, как с помощью простых приёмов сделать свой участок менее привлекательным для змей, сохранив баланс экосистемы и пользу для сада.Читать полностью » сегодня в 13:05
Сушка картофеля: важный этап подготовки урожая к зиме. Узнайте, как правильно сушить картофель после копки, чтобы сохранить его до весны и избежать гниения. Секреты и советы опытных огородников.Читать полностью »