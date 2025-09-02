Грядки полны урожая, а погреб не готов: ошибка, которая обернётся плесенью и потерями

Правильно подготовленный погреб помогает сохранить овощи и заготовки свежими до весны. В отличие от подвала, где температура чаще всего слишком высокая, в отдельном погребе можно создать оптимальные условия. Главное — провести несколько обязательных шагов перед закладкой урожая.

Навести порядок

Прежде всего нужно полностью очистить помещение. Старые корнеплоды, засохшие листья и остатки прошлогоднего урожая лучше убрать сразу — они становятся источником инфекции и плесени. Не лишним будет перебрать банки с консервацией и избавиться от тех, где вспухли крышки или помутнел рассол.

Обновить земляной пол

Многие хозяева ежегодно меняют земляное покрытие в погребе. Для этого снимают старый слой и насыпают чистый сухой песок. Такая процедура снижает риск развития грибка и улучшает микроклимат внутри.

Проветривание и просушка

Перед тем как закладывать овощи, погреб необходимо хорошо просушить. Для этого двери и вентиляцию оставляют открытыми минимум на неделю. Проверить работу вентиляции легко — приложите к приточной трубе лист бумаги: если он колышется, значит тяга есть. Усилить проветривание помогает свеча, установленная под вытяжной трубой: нагретый воздух создаёт разницу температур и вытягивает сырость. При отсутствии тяги можно использовать электрические обогреватели, а лишнюю влагу собрать с помощью пакетов с солью.

Защита от влаги и грызунов

Трещины и щели в стенах и полу обязательно заделывают цементной шпаклёвкой или другим подходящим раствором. Это препятствует проникновению влаги и грызунов. На вентиляционные отверстия стоит установить металлические сетки — они не позволят мышам и крысам проникнуть внутрь.

Дезинфекция

Последний этап — обеззараживание. Наиболее надёжный способ — применение серной дымовой шашки. Её дым проникает даже в самые мелкие щели, уничтожая плесень, грибок и насекомых. Во время работы важно соблюдать меры предосторожности: использовать средства защиты, попросить кого-то подстраховать снаружи, а после закладки шашки сразу выйти и плотно закрыть дверь. Погреб оставляют герметично закрытым на 1-2 дня, затем тщательно проветривают.

Такой комплекс мер позволит подготовить погреб к зиме и создать условия, при которых овощи и заготовки будут храниться долго и без потерь.