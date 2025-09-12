Крысы бегут как от огня: просто добавьте эти растения по углам — урожай пролежит до лета

Хранение урожая в погребе — это целая система мер, без которых даже самый богатый сбор овощей и фруктов может быстро пропасть. Влага, грибок, грызуны и плохая вентиляция способны за считанные недели уничтожить результаты летнего труда. Грамотная подготовка погреба позволяет превратить его в надёжное хранилище, где запасы пролежат до самой весны.

Генеральная уборка

Первым делом из погреба выносят остатки старого урожая, мусор и паутину. Даже один забытый испорченный плод способен заразить свежие овощи и фрукты. Ящики, корзины и полки обязательно моют мыльным раствором и просушивают. Деревянные поверхности желательно обработать медным купоросом, а пластиковые — раствором соды или марганцовки.

Стены и пол промывают раствором соды или хозяйственного мыла, особое внимание уделяют углам, где чаще всего появляется плесень. После этого помещение просушивают: открывают двери, люки, вентиляцию. Если влажность остаётся высокой, используют жаровню с углями или электрический осушитель.

Дезинфекция от плесени и грибка

При обнаружении плесени без обработки не обойтись.

Для дезинфекции применяют:

раствор медного купороса (5% для кирпича, 10% для дерева);

побелку гашёной известью, иногда в смеси с купоросом;

хлорсодержащие препараты (например, разведённую "Белизну");

серные шашки, уничтожающие и грибок, и насекомых.

После обработки помещение хорошо проветривают. Земляной пол можно посыпать песком, смешанным с известью, или пролить раствором купороса.

Вентиляция и микроклимат

Без хорошей вентиляции урожай не сохранится. Приточная труба должна находиться у пола, а вытяжная — под потолком. В простых погребах помогает регулярное открывание люка.

Если влажность остаётся высокой, используют влагопоглотители: мешочки с солью, древесным углём или силикагелем. По мере насыщения их заменяют на новые.

Борьба с грызунами и насекомыми

Мыши и крысы — одни из главных врагов запасов. Чтобы они не проникали внутрь, все щели заделывают цементом или пеной, а вентиляционные трубы закрывают металлической сеткой. Дополнительно можно разложить растения-отпугиватели: мяту, полынь, бузину или чернокорень.

Если заражение сильное, используют ловушки и приманки, но размещают их так, чтобы они были недоступны детям и животным. Насекомых и клещей уничтожают при помощи серных шашек.

Организация хранения

Когда погреб подготовлен, важно правильно распределить пространство. Ящики ставят на расстоянии от стен для лучшей циркуляции воздуха.

Картофель, морковь и свёклу хранят в ящиках или корзинах, пересыпая песком или опилками.

Лук и чеснок удобно подвесить в сетках под потолком.

Фрукты укладывают слоями, перекладывая бумагой или опилками.

Так плоды меньше повреждают друг друга и дольше сохраняют свежесть.

Контроль температуры и влажности

Оптимальная температура — от 0 до +5 °C, влажность — 80-90%. Чтобы поддерживать условия, устанавливают термометр и гигрометр. При высокой влажности в помещении размещают соль или известь, а при низкой — ёмкости с водой.

Три интересных факта