STAG3-когезин и ДНК
STAG3-когезин и ДНК
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:44

Клетки открыли опасный секрет: мгновенное заживление тканей, за которое придётся заплатить дорогую цену

Учёные обнаружили связь между сбросом клеточного мусора и воспалением

Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Медицинского колледжа Бейлора обнаружили новый механизм, который помогает клеткам справляться с повреждениями, но при этом способен вызывать нежелательные последствия. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.

Что такое катартоцитоз

Исследования на лабораторных мышах показали, что старые клетки способны быстро избавляться от ненужных компонентов и переходить в состояние, близкое к стволовым. Такой процесс получил название катартоцитоз.

Он запускается в ответ на травмы и способствует ускоренной регенерации тканей. По сути, это быстрый способ "очистки", при котором клетка сбрасывает свои зрелые функции и сосредотачивается на восстановлении.

В отличие от привычных внутриклеточных систем утилизации, катартоцитоз предполагает выброс мусора наружу, что ускоряет процесс обновления, но может вызывать хаотичные побочные эффекты.

Связь с другими процессами

Учёные отмечают, что катартоцитоз тесно связан с явлением палигеноза, когда повреждённые клетки перепрограммируются в более примитивное состояние, чтобы быстрее делиться. Однако у нового механизма есть особенности: выброшенные наружу клеточные отходы могут провоцировать воспалительные процессы.

Возможные риски

Несмотря на то, что катартоцитоз ускоряет восстановление, он может приводить к осложнениям:

  • усиливать воспаление при хронических повреждениях;

  • создавать условия для мутаций;

  • повышать риск развития рака.

Примером является ситуация с инфекцией Helicobacter pylori: в этом случае катартоцитоз может не восстанавливать ткани, а наоборот — усугублять проблему, создавая среду для возникновения предраковых изменений.

Перспективы применения

Несмотря на риски, открытие механизма имеет большое значение для медицины. Учёные разработали инструменты для выявления катартоцитоза, что может помочь в ранней диагностике предраковых состояний. В будущем понимание этого процесса позволит разрабатывать новые методы лечения болезней, связанных с воспалением и повреждением тканей.

Авторы подчёркивают, что дальнейшие исследования необходимы, чтобы найти способы контролировать катартоцитоз, усиливая его положительные стороны и минимизируя вредные.

Три интересных факта

  1. Палигеноз и катартоцитоз — примеры того, как клетки могут временно "отказываться" от зрелых функций ради восстановления тканей.
  2. Сброс клеточного мусора наружу — крайне редкое явление, так как обычно клетки перерабатывают отходы внутри себя.
  3. Подобные механизмы могут объяснить, почему хронические воспаления часто связаны с развитием онкологических заболеваний.

