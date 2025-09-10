Секреты личной жизни Чарли Шина: как десятилетие воздержания изменило его взгляд на отношения

Чарли Шин, актер, ставший известным благодаря своему участию в популярном сериале "Два с половиной человека", недавно откровенно рассказал о своей жизни в интервью для журнала Page Six. Он сообщил, что уже почти десять лет живет в целибате, что удивило многих его поклонников и коллег. Это решение стало частью его более широкой борьбы с зависимостью — актер отказался от алкоголя еще в 2017 году, и с тех пор его жизнь значительно изменилась. Шин подчеркнул, что целибат стал для него необходимым перерывом, в то время как в прошлом интимные отношения занимали важнейшее место в его жизни.

В своей беседе с журналистами Шин отметил, что на протяжении долгих лет секс был для него одной из главных забот, и это было так важно, что он не думал о других аспектах своей жизни. Но теперь, как признался актер, он воспринимает воздержание как период восстановления.

"Боже, так долго [секс] был всем, что меня волновало, или был одним из первых моих приоритетов. Поэтому я просто рассматривал [воздержание] как необходимый перерыв", — объяснил Шин.

Неопределенность в личной жизни Шина прослеживается в его комментариях о будущем. Несмотря на то, что в его жизни не было девушек с момента его решения воздерживаться от сексуальных отношений, он подчеркнул, что не закрывает для себя возможность встретить кого-то в будущем.

"Я не собираюсь хлопать дверью перед чем-либо в будущем, — отметил он. — Я был бы абсолютно рад какой-то форме общения с женщиной."

В своей недавно вышедшей автобиографической книге актер также делится личными размышлениями о том, как его жизнь менялась. Одним из ярких моментов он назвал неудобство, которое он ощущает из-за отсутствия свободного времени для встреч и свиданий. Шин рассказал, что в его автомобиле просто нет места для романтических свиданий, но при этом он не исключает, что в будущем найдется возможность наладить личные отношения.

Как бы то ни было, решение артиста соблюдать целибат явно не стало препятствием для его размышлений о любви. Чарли Шин трижды был женат, и каждая его связь с женщинами оставила след в его жизни. Впервые он вступил в брак в 1995 году с актрисой Донной Пил, но этот союз продлился всего год. Второй раз он стал мужем актрисы Дениз Ричардс в 2002 году, и этот брак завершился в 2006 году. Ричардс подарила Шину двоих дочерей. В 2008 году Шин женился на актрисе Брук Мюллер, и их брак продлился до 2011 года. В этом союзе также родились двое детей. Кроме того, у актера есть еще одна дочь от школьной подруги Паулы Профит.