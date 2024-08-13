Учёные раскрыли причину целиакии: что общего между бактериями и глютеном?

Ученые совершили значительный прорыв в исследовании целиакии, что может привести к новым методам лечения, сообщает Gastroenterology.
До сих пор основным методом лечения была строгая безглютеновая диета. Однако команда исследователей смогла определить, что реакция на глютен начинается в эпителиальных клетках, которые составляют внутреннюю оболочку кишечника. Эти клетки активно стимулируют CD4+ Т-клетки, запускающие мощный иммунный ответ. Ранее считалось, что только иммунные клетки участвуют в этом процессе, но новое исследование подтвердило важную роль эпителиальных клеток.
Также было выявлено, что присутствие синегнойной палочки, патогенных бактерий, усиливает сигналы от эпителиальных клеток, что может способствовать более тяжелым формам целиакии.
Эти открытия могут привести к разработке новых препаратов для лечения или предотвращения заболевания, а также к новым методам диагностики.
Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором организм ошибочно атакует глютен, вызывая неприятные симптомы.
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